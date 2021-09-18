Гродно сегодня отмечает день города

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 18 сентября отмечает день города. Праздничные локации развернулись на нескольких площадках в центре города, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродно сегодня отмечает 893-й день рождения. Старт праздничным мероприятиям дали на площади Тызенгауза. У здания бывшего архива открыли новый арт-объект - скульптуру "Скамья архитекторов". Посвятили ее градостроителям, застраивавшим нынешний центр Гродно в XVIII веке. Тогда в городе создавался архитектурный ансамбль "Городница", для которого впервые применялись новые методы проектирования и строительства. Частично этот ансамбль сохранился и до наших дней. К слову, в руках одного из архитекторов - копия плана застройки, сохранившегося до наших дней. Скульптуру установили в рамках трансграничного проекта "Шляхам Тызенгауза", который также предусматривает реконструкцию исторического здания бывшего архива на площади Тызенгауза.

"Новая скульптура - подарок ко Дню города. Она показывает, что мы уважаем и почитаем историю нашего города. Уверен, что скульптура станет украшением Гродно, местом притяжения для жителей и гостей. Важно и то, что автором работы выступил уроженец нашего города Вадим Мацкевич", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он обратил внимание, что скульптура не единственный подарок к празднику. Например, накануне предприятиям областного центра передали 13 новых городских автобусов и 4 универсальные коммунальные машины. Сегодня одной из больниц города вручили ключи от нового автомобиля.

Мечислав Гой

Одной из основных площадок стала площадь Ленина, где разместилась главная праздничная сцена. Во время церемонии открытия наградили выдающихся жителей города. Традиционно новые имена занесены в Книгу славы. Также присвоены звания почетного гражданина Гродно, Человека года Гродно. Награды получили около 30 человек, представители различных сфер - от строительства и производства до культуры и образования.

Праздничные локации развернулись также в парке им. Жилибера и на улице Советской, где выступают мимы и уличные музыканты. Еще одна площадка - у культурного центра "Фестивальный": тут со своей культурой знакомят национальности, проживающие в Гродно.

На площади Советской открылся традиционный фестиваль сыра. Свою продукцию здесь представляют ведущие производители страны.

Также на площади Ленина на протяжении дня будут проходить концерты и выступления. Среди звездных гостей - Кай Метов, VAVAN, группа "Премьер-министр". Завершат праздничный день фейерверк и световое шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова