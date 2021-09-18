Гродно сегодня отмечает день города

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 18 сентября 2021
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:56 Белорусская фигуристка Варвара Кисель заняла 7-е место на юниорском этапе Гран-при в Красноярске Спорт
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1986 пациентов с COVID-19, выписаны 1608 Общество
14:36 Компания А1 повышает тарифы на услуги мобильной связи с 1 октября Общество
14:19 Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук взяли серебро ЧМ на дистанции 500 м Спорт
14:06 Более 7,5 тыс. россиян проголосовали в Беларуси на выборах в Госдуму В мире
13:57 Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области Регионы
13:39 Белоруска Алена Ноздрева стала двукратной медалисткой ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Спорт
13:13 В Пуховичском районе за ночь обворовали два магазина Происшествия
13:07 Гродно сегодня отмечает день города Регионы
12:57 Что делать, если работа стала не в радость? Общество
12:50 Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м Спорт
12:43 Автомобиль опрокинулся в районе 50-го км МКАД в Минске Происшествия
12:39 Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании Спорт
12:11 Минск, Гомель и Гродно примут первые матчи 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
12:03 В Малорите найдены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранами Происшествия
11:57 За создание экстремистской Telegtam-группы минчанка стала фигуранткой уголовного дела Происшествия
11:52 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 сентября Общество
11:41 Впервые с 22 августа в РФ выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
11:26 Более 260 человек арестованы в ходе акций против изоляции в Австралии В мире
11:21 Остапенков и Шварцман откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Аргентины Спорт
11:15 Выезда из Беларуси в Литву на границе ожидает менее 500 фур Регионы
11:09 Концерт акции "Хоровое вече" переносится во Дворец Республики из-за погоды Культура
11:01 "Энергетик-БГУ" победил "Торпедо-БелАЗ" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10:48 Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю Технологии
10:31 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не вышли в групповой этап Лиги чемпионов Спорт
10:00 В Париже появилась 4G-сеть! МТС запустил новый диапазон LTE-800 в Витебской области Технологии
09:50 Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС Общество
09:47 Самолет Пекин - Париж вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания В мире
09:43 Пять человек в Японии пострадали из-за тайфуна "Чансу" В мире
09:41 Столичные трамваи №№ 3, 6, 7 изменили маршрут из-за ремонта водопроводной сети Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
18 сентября 2021, 13:07

Гродно сегодня отмечает день города

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 18 сентября отмечает день города. Праздничные локации развернулись на нескольких площадках в центре города, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродно сегодня отмечает 893-й день рождения. Старт праздничным мероприятиям дали на площади Тызенгауза. У здания бывшего архива открыли новый арт-объект - скульптуру "Скамья архитекторов". Посвятили ее градостроителям, застраивавшим нынешний центр Гродно в XVIII веке. Тогда в городе создавался архитектурный ансамбль "Городница", для которого впервые применялись новые методы проектирования и строительства. Частично этот ансамбль сохранился и до наших дней. К слову, в руках одного из архитекторов - копия плана застройки, сохранившегося до наших дней. Скульптуру установили в рамках трансграничного проекта "Шляхам Тызенгауза", который также предусматривает реконструкцию исторического здания бывшего архива на площади Тызенгауза.

"Новая скульптура - подарок ко Дню города. Она показывает, что мы уважаем и почитаем историю нашего города. Уверен, что скульптура станет украшением Гродно, местом притяжения для жителей и гостей. Важно и то, что автором работы выступил уроженец нашего города Вадим Мацкевич", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он обратил внимание, что скульптура не единственный подарок к празднику. Например, накануне предприятиям областного центра передали 13 новых городских автобусов и 4 универсальные коммунальные машины. Сегодня одной из больниц города вручили ключи от нового автомобиля.

Мечислав Гой
Мечислав Гой

Одной из основных площадок стала площадь Ленина, где разместилась главная праздничная сцена. Во время церемонии открытия наградили выдающихся жителей города. Традиционно новые имена занесены в Книгу славы. Также присвоены звания почетного гражданина Гродно, Человека года Гродно. Награды получили около 30 человек, представители различных сфер - от строительства и производства до культуры и образования.

Праздничные локации развернулись также в парке им. Жилибера и на улице Советской, где выступают мимы и уличные музыканты. Еще одна площадка - у культурного центра "Фестивальный": тут со своей культурой знакомят национальности, проживающие в Гродно.

На площади Советской открылся традиционный фестиваль сыра. Свою продукцию здесь представляют ведущие производители страны.

Также на площади Ленина на протяжении дня будут проходить концерты и выступления. Среди звездных гостей - Кай Метов, VAVAN, группа "Премьер-министр". Завершат праздничный день фейерверк и световое шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно праздник
Новости рубрики Регионы
Роман Головченко. Фото из архива Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области
Фото из архива Выезда из Беларуси в Литву на границе ожидает менее 500 фур
Фото из архива Столичные трамваи №№ 3, 6, 7 изменили маршрут из-за ремонта водопроводной сети
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках
Фото gp.by Сквер народного единства появился в Гомеле
Фото из архива ГАИ Гомельской области усилит контроль за соблюдением правил парковки
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях
Что угрожает ОДКБ, как не играть по чужим правилам и кто спасет Афганистан. Главное о визите Лукашенко в Душанбе
Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1986 пациентов с COVID-19, выписаны 1608
Топ-новости
Лукашенко: традиция народовластия - в основе народного единства белорусов
Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании
Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС
Что делать, если работа стала не в радость?
Гродно сегодня отмечает день города
Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м
Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси
ФОТОФАКТ: Форум патриотических сил "Символ единства"
Политолог: именно историческая память позволяет белорусам сохранять свою страну
Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов
Министр промышленности Беларуси встретился с президентом Сербии
КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление
Пиневич: на Западе не заинтересованы в усилении белорусской государственности
Немецкий политик: белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями
На границе с Литвой 18 сентября из-за обновления информационных систем транспорт оформлять не будут
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.