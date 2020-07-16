Гродно сегодня отмечает День освобождения города

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков, пройдут сразу на нескольких площадках в городе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Гродно 16 июля отмечает 76-ю годовщину освобождения города. Начнутся мероприятия, посвященные знаменательной дате, с митинга у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парке им.Жилибера. Руководство города и области, представители организаций и учреждений возложат венки к Вечному огню.

С 12.00 в центре города стартует проект "Виртуозы на балконе". На протяжении дня на балконах по улицам Ожешко и Тельмана пройдут выступления артистов Гродненского городского центра культуры и Гродненской капеллы.

Вечером тематическую концертную программу "Гродно - слово всем нам родное" с участием артистов Гродненского городского центра культуры примет парк им.Жилибера. В 18.00 стартует молодежный легкоатлетический пробег по улицам города.

В лесопарке Пышки на танцевальной площадке организуют музыкально-развлекательную программу для пожилых, продлит праздник культурно-спортивная программа "100 шагов к здоровью скандинавской ходьбой". Праздничные концерты пройдут также в центре ремесел "Наследие" по ул.Реймонта и у ротонды на смотровой площадке по ул.Дарвина. В микрорайонах города запланированы игровые и анимационные программы для детей.

К слову, проезд в общественном транспорте в этот день будет бесплатным. 16 июля в Гродно также запускают четыре продленных троллейбусных маршрута. Так, маршруты №5, 7 и 14 продлены до нового спального района Колбасино, а маршрут №23 "ул.Одельская - ул.Саяпина" свяжет районы Грандичи и Ольшанка. Торжественный пуск маршрутов состоится сегодня в 11.30 на площадке у торгового центра по ул.Огинского.

Гродно был освобожден 16 июля 1944 года войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов (16 июля - правонабережная часть города, 24 июля - занеманская). 17 воинским частям и соединениям было присвоено наименование "Гродненский". Именами многих освободителей города названы улицы, школы, пограничные заставы, а Гродно в числе других населенных пунктов Беларуси был награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".-0-