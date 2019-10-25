Гродно за три года посетили четверть миллиона безвизовых туристов

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возможность посетить Гродно без визы за три года воспользовались 250 тыс. иностранцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

С 26 октября 2016 года туристы получили возможность без визы посещать туристско-рекреационный парк "Августовский канал". Тогда в так называемую безвизовую зону вошли Гродно и часть Гродненского района, сейчас для туристов доступна территория всего района. За три года в регионе приняли 250 тыс. безвизовых туристов из 37 стран.

"Эксперимент, если его можно так назвать, себя полностью оправдал. Мы увидели, что Гродно и его окрестности интересны туристам как из приграничных регионов стран-соседок, так и из дальнего зарубежья. Мы на практике подтвердили, что туризм при должном подходе способен стать одним из драйверов развития региона. Дело не столько в финансовых показателях, сколько в развитии инфраструктуры, росте инвестиций в сферу туризма", - отметила Татьяна Лидяева.

За три года в Гродно и Гродненском районе было создано 7 новых объектов размещения - отели и хостелы на 213 мест, открылись и 62 объекта общепита на более чем 1,8 тыс. мест. За этот период создано 1,2 тыс. рабочих мест. Существенно возрос в регионе и товарооборот объектов питания и торговли. У туристов из-за рубежа популярен шопинг: это подтверждает тот факт, что за три года количество торговых объектов работающих по системе Tax Free, возросло с 9 до 52. Положительно повлиял рост количества туристов и на качество оказываемых услуг во всех сферах: от общепита и гостиниц до музеев и интересных объектов.

"Причем, сказать, что ниша уже насыщена, нельзя. Скорее наоборот, это сигнал инвесторам о том, куда стоит вкладываться. К слову, в 2018 году инвестиции в сферу туризма, развлечений и отдыха в Гродненской области составили свыше $18 млн, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее", - рассказала Татьяна Лидяева. Она отметила, что в Гродно и сейчас есть нехватка мест размещения туристов, активно возводятся несколько новых объектов сферы гостеприимства.

В лидерах по количеству безвизовых туристов страны-соседки: Польша, Литва, Латвия. Существенно растет поток гостей из таких стран, как Германия, США, Эстония, Венгрия, Норвегия, Нидерланды.

Около 50% гостей задерживаются в Гродно на два дня и более. Популярны различные виды туризма, все большее значение приобретает медицинский туризм.

"Зачастую катализатором туристической активности становятся интересные событийные мероприятия. Пики посещений до нескольких тысяч туристов в сутки этим летом зафиксированы во время автофестиваля SunDay под Гродно, а также Биг-мини-фестиваля уличного искусства в областном центре", - отметила Татьяна Лидяева. Традиционно много гостей бывает во время больших выходных и праздников в странах-соседках.

Безвизовый Гродно становится отличной презентацией турпотенциала всего региона и страны. Многие из туристов возвращаются уже с визами, чтобы побольше узнать о Беларуси. В 2018 году, например, вся область приняла свыше 450 тыс. гостей. Этот показатель ежегодно увеличивается.

Возможности туризма, отдыха в Гродненской области активно продвигаются на зарубежных выставках, различных порталах. В ногу со временем в регионе создают и мобильные приложения, например о достопримечательностях и местах сервиса вдоль основных дорог региона, веломаршрутов, а также в районе Августовского канала.

В регионе ждут дальнейшего увеличения потока безвизовых туристов. С 10 ноября для иностранцев будет доступно посещение безвизовой территории Брест - Гродно. В составе организованных групп можно будет посетить территорию всей Гродненской области. Сейчас в районах области готовятся к приему туристов, приводятся в порядок и устанавливаются новые указатели на дорогах, прорабатываются туристические маршруты, событийные мероприятия. В новом формате вскоре заработает портал grodnovisafree.by. С 10 ноября интернет-ресурс будет информировать о туристическом потенциале всей Гродненской области. На сайте планируют разместить календари самых значимых событий каждого района с подробным описанием того, что можно увидеть, в чем поучаствовать. Информация в уже существующих разделах, в том числе о документах, доступной для туристов территории, будет обновлена.-0-