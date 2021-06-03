"Гродноэнерго" к отопительному сезону планирует обновить более 30 км теплосетей

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гродноэнерго" к новому отопительному сезону планирует обновить более 30 км тепловых сетей, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В РУП "Гродноэнерго" идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Для обеспечения надежности и эффективности энергоснабжения потребителей проводятся различные мероприятия. В том числе запланирована замена и строительство новых тепловых сетей общей протяженностью 31 км в однотрубном исчислении. В регионе также капитально отремонтируют 3 тыс. км электросетей разных классов напряжения.

"На этот подготовительный период запланирован ремонт основного оборудования на теплоисточниках. Капитально отремонтируют 6 котлоагрегатов, одну паровую и одну газовую турбины", - рассказали в "Гродноэнерго". На предприятии отметили важную роль бесперебойной и эффективной работы новых электрокотлов, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году на Гродненской ТЭЦ-2 (60МВт), Северной мини-ТЭЦ (30МВт) и Лидской ТЭЦ (10МВт).

"Гродноэнерго" продолжает внедрять автоматизированную систему контроля состояния предизолированных трубопроводов. Разработана она специалистами одного из филиалов предприятия. "Система позволяет работникам контролировать целостность ПИ-трубопровода в режиме реального времени. В частности, она автоматически определяет увлажнение изоляции на участках тепловых трубопроводов. При возникновении каких-либо нештатных ситуаций система выдает предупреждение и сообщает об инциденте диспетчеру с указанием точного месторасположения проблемного участка", - рассказали в "Гродноэнерго". Такой подход позволяет не только предотвратить аварийные ситуации, но и сократить потери энергии, снизить затраты на обслуживание тепловых сетей.

К автоматизированной системе контроля только в Гродно подключено более 100 км предизолированного трубопровода. Работы по ее расширению продолжаются. Внедрение автоматизированной системы стало логичным продолжением цифровой трансформации предприятия и реализации принципа умных технологий.-0-