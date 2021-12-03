Группу волонтеров по клоунотерапии создает Красный Крест в Гомеле

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Группу волонтеров по клоунотерапии подготавливает Красный Крест в Гомеле, сообщил БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко.

Формирование волонтерской группы больничных клоунов - одно из новшеств в деятельности организации в регионе. Они будут заниматься клоунотерапией. "Два человека уже прошли комплексное обучение. В статусе волонтеров-тренеров они вернулись в Гомельскую область, теперь будут обучать других. "Клоунотерапевты" будут навещать маленьких пациентов областной клинической детской больницы и Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека", - рассказали в областной организации.

В подготовке волонтеров посодействовал Итальянский Красный Крест. Гомельские больничные клоуны проработали основные алгоритмы общения с детьми, а также психологические аспекты взаимодействия с тяжелобольными пациентами, прошли подготовку эмоциональной устойчивости.

"Как показывает практика, положительные эмоции способствуют выздоровлению детей. Надеемся, что наша группа клоунов поможет в этом", - подчеркнул Артем Карпенко.-0-