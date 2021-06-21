Группы помощи для близких людей с психическими заболеваниями открылись в Минске, Бресте и Лиде

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, Бресте и Лиде начал работу социальный проект "Забота о тех, кто заботится", сообщили БЕЛТА в ОО "Белорусская ассоциация социальных работников".

Необходимую помощь, поддержку и консультации по проекту могут получить те, у кого близкий человек болен психическим заболеванием. "Вам помогут справиться со стрессом, посттравматическим состоянием и эмоциональным выгоранием, научат распознавать первые признаки обострения заболевания, что позволит предупредить и сократить частоту повторных госпитализаций вашего близкого, подскажут, куда обратиться за помощью в отстаивании своих прав и интересов", - пояснили в ассоциации.

По проекту созданы бесплатные группы взаимопомощи и самопомощи, проходят индивидуальные консультации психологов, психиатров и юристов, открыты психообразовательные курсы.

Ожидается, что до конца 2021 года психологическую и юридическую помощь на индивидуальных консультациях у специалистов получат около 250 родственников людей с психическими расстройствами и около 70 человек примут участие в группах поддержки в Минске, Лиде и Бресте. При необходимости организаторы готовы увеличивать число групп самопомощи, чтобы поддержать каждого обратившегося.

Помощь и поддержка, участие в мероприятиях бесплатные. Все встречи конфиденциальные и проходят на базе Клубных домов. Их контакты:

Минский Клубный дом (ул. Кнорина, 3, тел.: +37525-768-71-24);

Брестский Клубный дом (ул. Комсомольская, 46, тел.: +37529-330-31-61);

Лидский Клубный дом (ул. Фрунзе 18, тел.: +37529-181-89-27).

Жители Беларуси, которые живут в других городах, могут подключаться к вебинарам онлайн-центра поддержки родственников и лиц, осуществляющих уход за человеком с психическим заболеванием. Расписание онлайн-встреч публикуется на сайтах и в соцсетях Клубных домов.

Проект "Забота о тех, кто заботится" реализуется сетью Клубных домов в Беларуси. Это службы реабилитации для людей с психическими расстройствами, которые создала и развивает ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" при поддержке фонда "Имена".-0-