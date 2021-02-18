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18 февраля 2021, 16:46

"Грушевский посад" и плохой капремонт - самые горячие темы телефонной линии КГК по долгостроям Минска

Фото из архива
Фото из архива
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КГК проведет сегодня горячую линию по долгостроям Минска

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 звонков поступило сегодня на горячую линию Комитета государственного контроля по теме сверхнормативного строительства и капремонта объектов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению Президента контрольное ведомство занимается вопросами сверхнормативного незавершенного строительства. На начало 2021 года КГК располагает информацией о 274 объектах в Минске, со своевременным вводом которых возникли проблемы. В основном это долгострои административного, промышленного, общественного, торгового назначения.

Как подчеркнула заместитель начальника главного управления контроля по Минску - начальник управления контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Вера Мацулевич, далеко не все объекты сверхнормативного незавершенного строительства являются долгостроями в полном смысле слова: многие из них находятся в высокой степени готовности (до ввода в эксплуатацию остается от нескольких месяцев до года).

Представитель Комитета госконтроля отметила, что в жилищном строительстве долгостроев стало в разы меньше, чем 5-7 лет назад.

"За два часа горячей линии поступило 37 звонков, основная тематика которых - строительство и капитальный ремонт жилья. Больше всего звонков - 10 - касались возведения ЖК "Грушевский посад" на пр. Дзержинского", - рассказала Вера Мацулевич. Позвонившие на горячую линию минчане интересовались не только тем, когда будет достроен жилой комплекс, но и тем, какую ответственность понесет оказавшийся неблагонадежным застройщик.

"Мингорисполком готовит проект нормативного правового акта, в котором будут определены условия достройки жилого комплекса и порядок оказания поддержки владельцам жилищных облигаций. Цель - минимизировать расходы людей на доплаты, без которых, к сожалению, не обойтись. Мы это знаем по примеру "Тамбаза", - такой ответ не раз приходилось повторять Вере Мацулевич. - Правоохранительные органы продолжают работу по ситуации с "Грушевским посадом".

Еще по два звонка поступило по поводу затянувшегося строительства ЖК "Лазурит" и дома по ул. Академика Купревича, 16, возводимого ОАО "Минский домостроительный комбинат" (разработан и готовится к проведению экспертизы проект по усилению основания этого дома).

Много звонков было от минчан, которые жаловались на затянувшийся капитальный ремонт и его качество, а также начисление платы за ЖКУ. "Приходится констатировать, что иногда ремонт начинается поздней осенью, раскрывают кровли домов, у жителей верхних этажей течет с потолка", - озвучила наиболее частые претензии жильцов представитель КГК.

Нередко основанием для жалоб становится слабое функционирование системы отопления, скрытой в стенах, из-за чего с утеплением дома при капремонте возникают проблемы. В частности, с такой проблемой столкнулись жильцы дома по ул. М.Лынькова, 15.

Среди позвонивших были минчане, которые указывали на то, что в домах старой застройки (1970-х годов) вообще не проводился капитальный ремонт, и интересовались, по какому принципу формируются титульные списки.

Некоторым обратившимся на горячую линию Вера Мацулевич рекомендовала изложить суть проблемы детально в письменной форме, чтобы можно было рассматривать ситуацию более предметно. Например, жильцам дома по ул. Кедышко, 5, у которых накопился перечень претензий к проекту капитального ремонта и качеству выполняемых работ, она посоветовала написать подробное письмо в Комитет госконтроля.

Поскольку тематика горячей линии не ограничивалась жилищным строительством, поступили звонки и в отношении других долгостроев. Так, один неравнодушный горожанин просил не снимать с контроля недостроенный ТРЦ "Гулливер" по ул. Притыцкого. Житель дома №1 по ул. 50 лет Победы выразил свое негодование по поводу 7-летнего котлована под окнами. По словам пенсионера, коммерческая фирма-застройщик намеревалась возвести здесь магазин. Расчищая площадку, строители вырубили высаженные мужчиной деревья, а когда стройка свернулась, территория так и осталась неблагоустроенной.

Работники Комитета госконтроля изучат всю поступившую информацию, в том числе с выездом на место. Совместно с органами власти будут разработаны предложения о судьбе каждого долгостроя (завершение строительства, реконструкция, продажа либо снос таких объектов).-0-

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