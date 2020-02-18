Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грушевский сквер должен быть сохранен. О таком решении главы государства корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

По поручению Президента спикер верхней палаты парламента, которая также является уполномоченным главы государства по городу Минску, глубоко вникла в суть вопроса, встретилась с администрацией Московского района, застройщиками и местными жителями, внимательно выслушала все точки зрения и аргументы сторон.

"Я доложила главе государства, как развивается ситуация, и он принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен. Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал. Президент уделяет огромное внимание вопросам экологии, особенно актуальна эта тема для такого мегаполиса, как Минск", - рассказала Наталья Кочанова.

Напомним, что Грушевский сквер, которому уже около 90 лет, сегодня оказался практически в кольце новостроек высотных жилых комплексов, и оно продолжает сжиматься. В 2017 году стало известно, что застройщику ООО "Датч Стар" дали разрешение на достраивание еще двух секций ЖК "Гранд Хаус". Для этого ему выделили территорию, где раньше размещались бараки, а также зеленую зону, примыкающую к скверу, которую застройщик обещал облагородить. А до этого здесь временно разместится парковка. Камнем преткновения стало изменение площади сквера. Местные жители справедливо возражали против вырубки деревьев в своем излюбленном месте для отдыха и прогулок.

"Точка в этом вопросе поставлена на самом высоком уровне. Президент постоянно говорит о необходимости слушать и слышать людей, а при решении любых вопросов во главу угла ставить интересы граждан", - подытожила Наталья Кочанова.-0-