Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пересечении белорусско-польской границы 31 октября и 1 ноября возможны затруднения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы.

По имеющейся информации, польская сторона вводит ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 т по дорогам общего пользования. Полный запрет на движение большегрузных автопоездов по территории Польши будет действовать (по белорусскому времени) 31 октября с 20.00 до 24.00, 1 ноября - с 10.00 до 24.00, 10 ноября с 20.00 до 24.00, 11 ноября - с 10.00 до 24.00.

"Данный запрет связан с днем поминовения усопших, а также проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Польши", - сообщили в службе информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы.

В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Грузоперевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-