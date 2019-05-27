Грузовики в Минске во время Европейских игр будут ездить ранним утром, поздним вечером или ночью

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовики в Минске во время II Европейских игр будут ездить ранним утром, поздним вечером или ночью. Об этом в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" заявил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вадима Гаркуна, на уровне Мингорисполкома принято решение, что все специализированные организации, которые обслуживают минские предприятия, график и режим своей работы будут составлять так, чтобы минимизировать движение в период проведения Игр. Речь идет о переносе на раннее утро, поздний вечер или ночь, пояснил он.

ГАИ при мониторинге дорожной ситуации будет фиксировать грузовой транспорт, который появится на улицах столицы в неположенное время, и информировать местные власти. А те в свою очередь будут работать с предприятиями, которые не выполняют решение Мингорисполкома.

Вадим Гаркун рассказал, что в отношении транзита грузовиков принято решение дестимулирующего характера. Тарифы за проезд по платным дорогам на подъезде к городу будут увеличены, чтобы экономически демотивировать транзитный транспорт прокладывать свой маршрут через Минск.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-