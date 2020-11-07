ГТК предупреждает о возможном скоплении грузовиков на границе с Литвой

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет предупреждает о возможном скоплении грузовиков на границе с Литвой, сообщает БЕЛТА.

"Литовская сторона снова проводит прием и подачу транспорта медленно, в ручном режиме. Это связано с очередными обновлениями программных продуктов контролирующими службами Литвы на границе с Беларусью. Возможно скопление грузовых транспортных средств на данном направлении", - рассказали в ГТК.

По сообщению литовской таможенной службы, обновление программных продуктов будет проводиться сегодня ориентировочно до 17.00. ГТК просит перевозчиков учитывать данную информацию.-0-