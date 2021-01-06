ГТК вручил подарки детям из социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский встретился с детьми из социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева во время новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в ГТК.

В центре в настоящее время воспитывается 20 детей. Воспитанники выступили перед гостями с новогодним представлением. "Новогодние праздники особенно важны для наших детей, которые по-настоящему верят в чудо и сказку. Мы, взрослые, возможно, не всегда можем исполнить главную детскую мечту, но подарить мгновения радости, частичку тепла и любви мы в силах всегда. Сегодня, глядя в глаза этих маленьких ребят, чувствуя их желание быть счастливыми, осознаешь важную роль и миссию каждого человека на этой земле", - сказал Владимир Орловский.

Председатель ГТК поздравил детей с Новым годом, пожелал им крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний. Таможенники и представители РУП "Белтаможсервис" передали центру многофункциональное устройство и средства индивидуальной защиты, детям вручили канцелярские принадлежности и сладкие подарки.

Марафон добрых дел белорусских таможенников проходит в разных регионах. Гомельские таможенники посетили Наровлянский, Ельский и Лельчицкий районные социально-педагогические центры, Ельскую вспомогательную школу-интернат. Сотрудники Витебской таможни доставили подарки в адрес нуждающихся в помощи детей из вспомогательной школы №26 в Витебске.

Могилевские таможенники с подарками посетили Чаусскую областную среднюю школу. Сотрудники Минской региональной таможни приняли участие в акции Октябрьского районного комитета БРСМ "Чудеса на Рождество" по сбору новогодних подарков для детей, нуждающихся в государственной защите и внимании. В ближайшее время минские таможенники посетят Ивенецкий дом-интернат. Что касается Брестской и Минской центральной таможен, то их сотрудники приняли участие в новогоднем благотворительном проекте "Елка желаний", исполнив пожелания детей, о которых те рассказали в письмах Деду Морозу.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-