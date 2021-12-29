Гулянья в новогоднюю ночь пройдут на 22 площадках Минска

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий план городских праздничных мероприятий к Новому году включает более 200 тематических мероприятий, в новогоднюю ночь гуляния пройдут на 22 площадках. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме начальник отдела учреждений культуры управления культуры столичной мэрии Екатерина Усова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Празднования стартовали 14 декабря. По 15 января в Минске состоится более 200 тематических праздничных мероприятий. Основные площадки - у Дворца спорта и в Верхнем городе", - сказала Екатерина Усова.

Главные мероприятия начались 25 декабря. На площадке у Дворца спорта прошла концертная программа "Музыка объединяет", начались представления в Верхнем Городе. Для зрителей подготовлено представление "Новогодний космолет", интерактивная программа "Путь к Земле" и квест по достопримечательностям и музейным экспозициям Верхнего города. На ратушной площади представления идут три раза в день по 2 января включительно. Но на вечер 31 декабря и утро 1 января планы другие.

"В новогоднюю ночь гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города - с 00.00 до 3.00. Ярмарка возле Дворца спорта станет центральным местом притяжения. С 0.30 до 4.00 здесь состоится концертная программа "Шкатулка желаний". Ожидаются выступления популярных артистов, кавербэндов, танцевальных коллективов, пиротехническое и лазерное шоу, интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, сюрпризы и подарки для активных участников", - рассказала Екатерина Усова. Она уточнила, что на районных площадках будут выступать в основном самодеятельные артисты.

Вечером 1 января молодежь приглашают ко Дворцу спорта на музыкальную программу "Энергия Нового года" с участием диджеев и лучших молодых исполнителей белорусской эстрады.

К этой же площадке зовут 7 января: с 18.00 до 21.00 пройдет тематический музыкальный концерт "Свет рождественской звезды". Зрителям анонсируют традиционные рождественские песни, танцы и обряды в современной интерпретации, а также характерные праздничные угощения.

Ждут своих зрителей и учреждения культуры, которые подготовили спектакли и представления для детей и взрослых. Радуют декабрьскими премьерами кинотеатры.-0-

Фото Максима Гучека