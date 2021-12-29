Гулянья в новогоднюю ночь пройдут на 22 площадках Минска

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 29 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:22 Рунец: совершенствование Конституции - гарантия будущего любого государства Общество
14:20 Омикрон выявлен у 4 человек в Беларуси Общество
14:19 Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко Президент
14:17 Встреча Лукашенко и Путина проходит в Санкт-Петербурге Президент
14:09 Более 60 тыс. детей примут участие в новогодних профсоюзных праздниках Общество
14:03 Белорусские таможенники в этом году выявили 475 попыток ввоза наркотических средств Происшествия
14:01 Вольфович: акция "Наши дети" заставляет еще раз задуматься о добре и милосердии Регионы
13:56 В Дрогичинском районе застрелили лося Происшествия
13:48 ФОТОФАКТ: Мороз в Минске Регионы
13:46 Дома-интернаты Витебской области собрали в подсобных хозяйствах более 800 т овощей и фруктов Регионы
13:45 Милиция Витебска разыскивает выехавшего на заработки в Москву и пропавшего мужчину Происшествия
13:44 Снопков вручил подарки многодетной семье в преддверии Нового года Регионы
13:42 Крупко: взрослые должны дарить всем детям праздник и веру в волшебство Регионы
13:32 Могилевчанин лишился Br15 тыс. после участия в "операции по установлению банковских мошенников" Происшествия
13:31 Два студента гомельского медвуза провели рабочий день с министром здравоохранения Общество
13:27 Крупные гипермаркеты столицы 30 декабря продлят режим работы Регионы
13:17 В Минске в местах массовых новогодних гуляний будут дежурить 11 бригад скорой помощи Регионы
13:16 Олег Новицкий: потенциал белорусской науки необходимо использовать на благо Союзного государства Общество
13:15 Неповиновение законному распоряжению: какая ответственность за это предусмотрена Общество
13:11 Белорусский рубль на торгах 29 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:07 Два человека пострадали в ДТП на автодороге М10 Происшествия
13:06 Как будет организована безопасность в местах новогодних гуляний Минска Регионы
13:00 ФОТОФАКТ: Декоративную фигуру тигра установили в Витебске Регионы
12:57 Петришенко: товарооборот Беларуси и Псковской области увеличился более чем на 40% Экономика
12:57 Метро Минска в новогоднюю ночь возьмет на себя основную нагрузку Регионы
12:53 ФОТОФАКТ: Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Городке Регионы
12:51 Гулянья в новогоднюю ночь пройдут на 22 площадках Минска Регионы
12:45 Единый день безопасности дорожного движения пройдет 31 декабря Общество
12:44 Милиция обеспечит охрану общественного порядка в местах проведения новогодних праздников Общество
12:41 Некачественные гирлянды обнаружили в продаже в Могилевской области Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
29 декабря 2021, 12:51

Гулянья в новогоднюю ночь пройдут на 22 площадках Минска

Новости темы "Новый год"
Более 60 тыс. детей примут участие в новогодних профсоюзных праздниках
В Минске в местах массовых новогодних гуляний будут дежурить 11 бригад скорой помощи

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий план городских праздничных мероприятий к Новому году включает более 200 тематических мероприятий, в новогоднюю ночь гуляния пройдут на 22 площадках. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме начальник отдела учреждений культуры управления культуры столичной мэрии Екатерина Усова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Празднования стартовали 14 декабря. По 15 января в Минске состоится более 200 тематических праздничных мероприятий. Основные площадки - у Дворца спорта и в Верхнем городе", - сказала Екатерина Усова.

Главные мероприятия начались 25 декабря. На площадке у Дворца спорта прошла концертная программа "Музыка объединяет", начались представления в Верхнем Городе. Для зрителей подготовлено представление "Новогодний космолет", интерактивная программа "Путь к Земле" и квест по достопримечательностям и музейным экспозициям Верхнего города. На ратушной площади представления идут три раза в день по 2 января включительно. Но на вечер 31 декабря и утро 1 января планы другие.

"В новогоднюю ночь гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города - с 00.00 до 3.00. Ярмарка возле Дворца спорта станет центральным местом притяжения. С 0.30 до 4.00 здесь состоится концертная программа "Шкатулка желаний". Ожидаются выступления популярных артистов, кавербэндов, танцевальных коллективов, пиротехническое и лазерное шоу, интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, сюрпризы и подарки для активных участников", - рассказала Екатерина Усова. Она уточнила, что на районных площадках будут выступать в основном самодеятельные артисты.

Вечером 1 января молодежь приглашают ко Дворцу спорта на музыкальную программу "Энергия Нового года" с участием диджеев и лучших молодых исполнителей белорусской эстрады.

К этой же площадке зовут 7 января: с 18.00 до 21.00 пройдет тематический музыкальный концерт "Свет рождественской звезды". Зрителям анонсируют традиционные рождественские песни, танцы и обряды в современной интерпретации, а также характерные праздничные угощения.

Ждут своих зрителей и учреждения культуры, которые подготовили спектакли и представления для детей и взрослых. Радуют декабрьскими премьерами кинотеатры.-0-

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск праздник
Новости рубрики Регионы
Вольфович: акция "Наши дети" заставляет еще раз задуматься о добре и милосердии
ФОТОФАКТ: Мороз в Минске
Фото из архива Дома-интернаты Витебской области собрали в подсобных хозяйствах более 800 т овощей и фруктов
Фото из архива Снопков вручил подарки многодетной семье в преддверии Нового года
Иван Крупко во время поздравления. Фото газеты "Гомельская правда" Крупко: взрослые должны дарить всем детям праздник и веру в волшебство
Фото из архива Крупные гипермаркеты столицы 30 декабря продлят режим работы
Главное
Фото из архива Встреча Лукашенко и Путина проходит в Санкт-Петербурге
Кочанова: всегда с огромной радостью бываю в детских учреждениях
Неповиновение законному распоряжению: какая ответственность за это предусмотрена
"Валютный ассистент" – 4 услуги в одном пакете с существенной экономией!
Топ-новости
Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко
Петришенко: товарооборот Беларуси и Псковской области увеличился более чем на 40%
Вольфович: акция "Наши дети" заставляет еще раз задуматься о добре и милосердии
Правительство утвердило программу статистических работ на 2022 год
Депутат: проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий
Олег Новицкий: потенциал белорусской науки необходимо использовать на благо Союзного государства
Снег и до -18°С ожидается в Беларуси 30 декабря
Как будет организована безопасность в местах новогодних гуляний Минска
Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию
Крупные гипермаркеты столицы 30 декабря продлят режим работы
Детский сад возведут в новом жилом районе Лиды
Комплекс "Маяк Минска" - люкс апартаменты в престижном районе мегаполиса!
Рунец: совершенствование Конституции - гарантия будущего любого государства
Санэпидслужба дала рекомендации по подготовке новогоднего стола
Срок переоформления сертификатов соответствия на услуги автошкол продлен до 1 сентября 2022 года
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.