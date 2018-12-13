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Гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 площадках

Регионы 13.12.2018 | 16:39
Фото из архива
Фото из архива
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые гулянья в новогоднюю ночь в Минске пройдут на 25 открытых площадках, интересные программы с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов для минчан и гостей столицы подготовили все районы. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Анна Шиманская, передает корреспондент БЕЛТА.

Главными местами празднования станут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь. На последней, к слову, впервые в этом году пройдет праздничный новогодний концерт. "Площадки несколько отличаются по тематике мероприятий. Если на Октябрьской площади выступят звезды белорусской эстрады (Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, группы "Без билета", J:МОРС и др.), то у Дворца спорта состоится молодежная вечеринка "Новогодняя жара", где примут участие самые известные белорусские диджеи и танцевальные коллективы", - рассказала Анна Шиманская.

Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадкахПраздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках
Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении.

Еще одно новшество - рождественский городок у городской ратуши. Территория Верхнего города с 24 декабря по 5 января превратится в "Вялiкi гасцiны двор". Организаторами ярмарки выступили Мингорисполком и одна из частных компаний. "Это совместный проект, в чем-то мы ориентировались на наших соседей, но привнесли свои элементы, связанные с национальной культурой. Будут выставлены необычно украшенные павильоны, где каждый сможет приобрести сувениры, попробовать выпечку и согревающие зимние напитки", - отметила Анна Шиманская.

Также организаторы подготовили для минчан два музыкальных проекта. С 24 декабря по 5 января на площади Свободы в 17.30 и 20.30 можно увидеть новогодний спектакль "Дядюшка Бом и волшебные часы", на Октябрьской площади - в 19.30 и 21.30 мюзикл "Новогодняя планета чудес". Вход бесплатный.

Ярмарки у Дворца спорта и на Октябрьской площади будут работать по 15 января. В новогоднюю ночь гулянья продолжатся до четырех утра, праздничный салют можно увидеть 1 января у Дворца спорта в 1.30, а также на двух площадках во Фрунзенском районе (в парке Уго Чавеса и у Ледового дворца). -0-

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