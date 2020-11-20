Гурин: главная ценность любого государства - его суверенитет

20 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главная ценность любого государства - его суверенитет. Об этом заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин.

"Беларусь прошла через много сложных этапов в своем становлении. И сейчас мы живем в независимой, стабильной, социально ориентированной стране. Это стало возможным благодаря грамотным подходам руководителей на всех уровнях, сильной вертикали власти, ответственной работе каждого человека на местах. В нашем благополучии огромная заслуга наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, которые ценой своих жизней одержали победу в Великой Отечественной войне. И только совместными усилиями мы сможем сохранить и преумножить наши достижения", - сказал Максим Гурин.

Он уверен, что сейчас как никогда важно поддерживать друг друга. "Важная обязанность депутатов на местах - налаживание диалога с гражданами. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире показала, как важна консолидация общества. Потому что недопущение распространения вируса - это глобальная совместная работа на всех уровнях. От жителей самых отдаленных районов до руководства страны. От личного ответственного подхода каждого гражданина к соблюдению противоэпидемических мер зависит ситуация по стране в целом, - подчеркнул Максим Гурин. - Еще одна серьезная проблема, с который мы столкнулись, - обилие непроверенной информации в интернете. Убедиться в ее правдивости нет возможности, и некоторые люди, особенно молодежь, поддается этому влиянию. Мы, депутаты, со своей стороны усилили работу с населением - стали чаще встречаться, обсуждать проблемные вопросы. И такая работа дает свои положительные результаты".-0-