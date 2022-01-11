Гусаков: в основе проекта обновленной Конституции - простой человек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе проекта обновленной Конституции - простой человек. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси академик Владимир Гусаков во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию, которая состоялась сегодня в НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В мероприятии приняли участие руководство Академии наук, отделений наук, руководители и представители научных и общественных организаций, известные ученые, молодые исследователи. Владимир Гусаков обратил внимание присутствующих на необходимость детально вникнуть в нюансы предлагаемых нововведений, провести аналогичные встречи в коллективах для того, чтобы люди приняли решение на предстоящем референдуме. Председатель Президиума НАН лично внес немало конкретных предложений в целый ряд статей. "В основе проекта обновленной Конституции Республики Беларусь - простой человек, его положение в обществе, гарантии. От нового закона зависит будущее нашей страны, зависит наша с вами жизнь", - подчеркнул он.

Обсуждение предстоящих изменений в общественно-политической жизни страны прошло в живой и дискуссионной обстановке с внесением конкретных предложений. Руководители организаций озвучивали также замечания и предложения, которые поступили от рядовых сотрудников в ходе обсуждения обновленной Конституции. С конкретными предложениями выступили заместители председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский, Сергей Килин, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Александр Коваленя, академик Петр Витязь, директор Института истории Вадим Лакиза, директор Института экономики Василий Гурский, директор Института социологии Николай Мысливец, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Александр Локотко, директор Института языкознания имени Якуба Коласа Игорь Копылов, директор Института литературоведения имени Янки Купалы Иван Саверченко, руководители структурных подразделений аппарата НАН Беларуси, представители научных организаций.

Выступающие особо отмечали тот факт, что законодательно закреплены положения о недопустимости искажения истории и героизации нацизма, в том числе и в проекте Конституции. "Это говорит о том, что Беларусь ставит надежный заслон извращению исторической правды. В данном контексте представленный для всенародного обсуждения проект Конституции уже является своего рода уникальным в мировой практике", - отметили в пресс-службе. Говорили ученые и о необходимости усиления роли науки в Основном законе страны.

В настоящее время обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию идет во всех организациях НАН Беларуси. Любой желающий может внести предложение в опубликованный недавно проект. Все предложения будут проанализированы и обобщены специальной рабочей группой и направлены в Национальный центр правовой информации.-0-