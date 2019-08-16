ГУВД Мингорисполкома празднует 75-летие

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие в честь 75-летия Главного управления внутренних дел Мингорисполкома с участием министра внутренних дел Юрия Караева, начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, ветеранов и сотрудников столичной милиции прошло сегодня на площади Государственного флага в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В столичной милиции служат достойные, образованные и очень подготовленные люди. Я не знаю службы тяжелее, чем служба милиционера - особенно участкового, оперативника. Они каждый день встречаются больше с плохим, чем с хорошим. Поэтому им важно и профессионально не выгореть, и быть всегда добрыми к людям, всегда помнить, что они защищают большинство от ничтожного меньшинства", - сказал министр, поздравляя сотрудников ГУВД.

"С момента образования управления сотрудники минской милиции достойно несут звания милиционеров столицы, защитников закона, для которых верность Родине и присяге стали не просто словами. 75-летняя история становления Главного управления внутренних дел вобрала в себя множество героических фактов и непростых судеб людей, - отметил Юрий Караев. - Отдельно выражаю признательность ветеранам столичной милиции. Каждого искренне благодарю за многие годы самоотверженной службы. Вы создали тот фундамент, на котором сейчас совершенствует свое мастерство нынешнее поколение сотрудников. Они уверенно двигаются вперед, решая очень сложные задачи по обеспечению безопасности граждан и гостей нашей столицы, в том числе при проведении крупных международных мероприятий".

Городское управление милиции было создано приказом НКВД БССР от 18 августа 1944 года. Согласно ему, в ведение Управления милиции Минска вошел отдельный дивизион милиции НКВД Минска, городские отделения правоохранителей и дивизион регулирования уличного движения.

Сейчас в аппарате Главного управления внутренних дел насчитывается порядка 20 подразделений. В их числе управление уголовного розыска, управление по борьбе с экономическими преступлениями, ОМОН и другие.-0-