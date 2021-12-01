Х Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ откроется 6 декабря в Минске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 6 по 10 декабря на базе Белорусского национального технического университета совместно с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева пройдет Х Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БНТУ.

В форуме примут участие учреждения высшего образования Беларуси и представители вузов России. Его основными целями являются популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по приоритетным направлениям развития науки и техники и поддержке талантливой молодежи.

Во время форума будут затронуты вопросы дальнейшего формирования и укрепления имиджа Союзного государства среди обучающейся молодежи, создания условий для развития молодежного инновационного предпринимательства в рамках Союзного государства. Участники смогут обменяться опытом между университетами по развитию инженерного образования в условиях трансформации экономики, а также укрепить культурные связи.

В рамках форума будет организовано 6 секций по различным тематикам: "Мобильные машины и мобильные технологии", "Инженерная экология в современном мире", "Перспективные технологии, материалы, оборудование и системы", "Цифровые технологии в инженерном образовании", "Молодежное инновационное предпринимательство", "Университет - современный мир и национальные интересы".

Х Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проводится при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования России.-0-