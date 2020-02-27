Хакатон для подростков по созданию проектов пройдет 29 февраля в Могилеве

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Хакатон для подростков по созданию проектов пройдет в Могилеве 29 февраля, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

"Цель мероприятия - поддержать инициативных ребят, которые стремятся к новым знаниям и хотят получить практический опыт в реализации своих идей", - отметили в горисполкоме.

Участники хакатона будут работать в командах по пять человек под руководством профессиональных менторов - специалистов из IT-сферы, предпринимателей и создателей стартапов. Кроме этого, запланированы мастер-классы по дизайну и копирайту, созданию чат-бота и презентации проекта потенциальному инвестору. Завершится мероприятие церемонией награждения.

Хакатон пройдет в конференц-зале Могилевского технопарка по адресу: улица Ленинская, 63.

Мероприятие организовано бизнес-академией для подростков совместно с Могилевским технопарком при поддержке посольства Великобритании в Беларуси.-0-