Хакатон социальных проектов собрал в Гомеле более 50 участников

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый в Гомельском регионе хакатон социально значимых проектов EPAM Engineering Jam стартовал сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины над проектами в течение двух дней (25 и 26 января) будут работать 10 команд, в составе которых представители IT-компаний, студенты. Марафон объединил участников из Беларуси и России - всего более 50 человек.

Туристический путеводитель, база данных бездомных животных, детское обучающее приложение на тему безопасности - каждая из идей нацелена на практическое применение, реализацию в жизнь.

Руководитель гомельского филиала EPAM Сергей Агеенко пояснил, что с предложением провести хакатон офис обратился в облисполком. Представители власти идею поддержали. Был сформирован спектр проблем, за решение которых взялись участники хакатона.

Сергей Агеенко и Геннадий Соловей

На открытии марафона председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что инициатива компании EPAM - хороший вклад в развитие концепции умного города и безопасного проживания в нем. "Ваш интеллект, идеи в решении тех или иных проблем, высокий потенциал в сочетании с профессионализмом позволят эффективно решать поставленные задачи на основе современной мысли и новых технологий", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что полезные и инновационные предложения будут поддержаны облисполкомом. Также глава региона выразил надежду, что такие хакатоны станут постоянными.

Выступает Геннадий Соловей

Оценку работе участников по итогам двух дней дадут эксперты. В составе жюри - представители госорганов, университета, эксперты из разных отраслей. Среди основных критериев - продукт должен быть современным, удобным в пользовании и понятным людям разных возрастов. Также приложения должны поддерживать различные языки. "Самые важные проекты мы будем доводить до логического завершения, воплощать в жизнь", - подчеркнул Сергей Агеенко.

Среди участников - студент ГГУ имени Ф.Скорины Дмитрий Золотухин. В команде он работает над базой данных для бездомных животных. "Этот проект о добре, о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Считаю, тема актуальна для всей страны. Хотелось бы на своем примере изменить отношение людей к бездомным животным: нашим четвероногим друзьям нужны забота и внимание", - поделился он.

Дмитрий Золотухин

Как пояснили организаторы, EPAM Engineering Jam уже трижды проводили в Минске. Многие проекты сейчас на стадии разработки или уже завершены. Например, это приложение для НАН по кольцеванию птиц, система по выводу пожарных из огня для МЧС, чат-бот для трекинга посылок для "Белпочты". Всего за время проведения таких марафонов команды поработали и продолжают работать более чем над 30 проектами.

Еще одним событием сегодняшнего марафона стало открытие в Гомельском госуниверситете после ремонта учебной лаборатории EPAM. В ней будут проходить тренинги, занятия.-0-

Фото Сергея Холодилина