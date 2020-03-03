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03 марта 2020, 17:40

Халатность и беспечность: СК назвал причины производственного травматизма в Гродненской области

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи Гродненской области проанализировали причины и условия производственного травматизма в 2019 году, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Инна Позняк.

В 2019 году в области из-за несчастных случаев на производстве погибли 18 человек (в 2018-м - 13), тяжело травмированы 88 работников (в 2018-м - 81). В результате возбуждено 35 уголовных дел, в том числе за нарушение правил охраны труда, безопасности строительных работ и служебную халатность.

"Основным фактором несчастных случаев на производстве остается пренебрежение законодательством об охране труда, а порой и полное его игнорирование самими пострадавшими. Зачастую они не принимали элементарные меры как для собственной безопасности, так и для безопасности находившихся рядом коллег", - отметила Инна Позняк. Проверки показали: в 57% случаев вины нанимателя не было.

Например, в сентябре 2019 года у мастера смены предприятия в Новогрудском районе пила захватила рукав куртки и отрезала кисть. Как оказалось, мужчина увидел, что между прессом и пилой застрял брикет, и стал его доставать, не выключая станок.

Немало производственных травм связано с работой в нетрезвом состоянии. В Лиде штукатур поднимался по приставной лестнице на козырек подъезда, упал на землю и серьезно пострадал. Как выяснилось, он был пьян (1,5 промилле).

"По-прежнему одна из основных причин производственного травматизма - ненадлежащее выполнение должностными лицами организаций и предприятий служебных обязанностей по охране труда. Не уделяется должное внимание контролю за безопасностью производственного процесса и безусловному выполнению нормативных и технических документов, его регламентирующих", - отметила Инна Позняк.

Порой особо опасные работы выполнялись без предварительного инструктажа, люди не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В некоторых случаях к работе допускали неквалифицированный персонал.

Недавно УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела в отношении инженера-механика деревообрабатывающего предприятия в Сморгони. В мае 2019 года при починке оборудования он не убедился в том, что оно отключено от питания. Оборудование запустилось - слесарь, проводивший ремонт, погиб.

УСК по Гродненской области направило информацию о фактах производственного травматизма в областной исполнительный комитет для изучения и принятия дополнительных мер по охране труда.-0-

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