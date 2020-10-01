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01 октября 2020, 11:35

Хасиды поблагодарили губернатора Гомельской области за заботу и помощь паломникам

Геннадий Соловей на нейтральной полосе беседует с паломниками. Фото из архива
Геннадий Соловей на нейтральной полосе беседует с паломниками. Фото из архива

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чернобыльский ребе Менахем Нахум Тверский поблагодарил губернатора Гомельской области за помощь и заботу паломникам-хасидам, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Письмо с благодарностью от Чернобыльского ребе пришло на имя председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. "Десятки людей, вернувшихся из Беларуси после Рош хаШана в Израиль, приходят на прием к Чернобыльскому ребе и рассказывают о чудесах, которые произошли с ними во время неудачной поездки на могилу рабби Нахмана через Гомель. Одно из них - особое отношение белорусских властей и необыкновенная поддержка местной еврейской общины во главе с ребе Йосефом Жолудевым", - отмечается в письме.

Особенно впечатлило хасидов-паломников личное участие губернатора юго-восточного региона. Геннадий Соловей приехал на границу, чтобы помочь людям, которые направлялись к святыне. "Он продумал такие важные для нас вещи, как кошерное питание, палатки, одеяла и питьевую воду", - подчеркивается в корреспонденции. Адресант выразил благодарность и признательность за бесценную заботу и помощь.

Как сообщалось, вечером 14 сентября украинская сторона прекратила пропуск граждан и транспорта через пункт пропуска "Новые Яриловичи". На нейтральной полосе собрались сотни евреев-хасидов. Паломники следовали в украинский город Умань, чтобы 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю и поклониться святыне. Несколько суток они с детьми провели на нейтральной полосе в ожидании решения властей Украины.

Ситуация на белорусско-украинской границе находилась на контроле главы белорусского государства и власти Гомельской области. Облисполком принял решение о содействии паломникам. Губернатор Геннадий Соловей изучил положение и условия пребывания хасидов на нейтральной полосе с выездом на место, дал распоряжения о доставке питания, транспорта и модулей с обогревом. Он также пообщался с паломниками, представителями Белорусского Красного Креста, Гомельской пограничной группы. Затем контролировал ситуацию до ее разрешения.-0-

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