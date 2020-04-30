В мемориальном комплексе "Хатынь". Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" в 2019 году посетили 250 тыс. человек из 84 государств, сообщил сегодня журналистам директор комплекса Артур Зельский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди постоянно приезжают сюда. Очень много семейных посетителей. Сегодня важно через семейное воспитание сохранить историческую память. Здесь очень важна совместная работа всех заинтересованных: системы образования, СМИ и, конечно, семьи", - рассказал Артур Зельский.

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