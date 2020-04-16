Хирургическое отделение для пациентов с коронавирусом развернули в Бресте

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице открыто хирургическое отделение для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

Хирургическое отделение с операционным блоком на 15 коек развернуто в основном корпусе клиники. Здесь же дополнительно открыто реанимационное отделение для пациентов с COVID-19 (в инфекционном корпусе есть шесть реанимационных коек). При организации хирургии для инфицированных пациентов были соблюдены все необходимые в таких случаях санитарно-эпидемиологические правила.

"Еще на этапе подготовки к пандемии совместно с главным управлением по оздоровлению мы предполагали, что будут инфицированные пациенты, которым понадобится хирургическое вмешательство. На тот момент планировалось развернуть временную операционную в одной из палат инфекционного корпуса. Перенесли туда светильники, оборудование, необходимое для выполнения операций. Но ситуация поменялась, увеличилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией, и мы приняли решение открыть хирургическое отделение", - рассказал главврач.

Для работы в новом подразделении выделена группа из трех опытных хирургов. Это врачи высшей категории, с их согласия они переведены из других отделений и будут заниматься только этими пациентами.

Тем временем из инфекционного корпуса в новое отделение уже начали переводить пациентов. Это больные со стенозами трахеи, травмами грудной клетки, гематомами. А первым стал пациент с взрывной травмой. "Он, как оказалось, по приезду из-за границы находился в самоизоляции на даче. По какой-то причине там произошел взрыв, мужчина повредил руку. Пришлось больного оперировать. После операции встал вопрос, куда его переводить из реанимации. Потом в инфекционном отделении появились другие больные. Одним словом, жизнь заставила нас организовать это отделение", - отметил Александр Карпицкий.

На 15 апреля в отделениях Брестской областной клинической больницы на лечении по поводу COVID-19 находились 89 пациентов, из них с подтвержденным диагнозом - 46 больных. Три человека уже выписаны из стационара.-0-