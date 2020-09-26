Хлеб по осени считают

Аграрии страны завершили уборочную кампанию. Вес каравая впечатляет – с полей убрано более 8 млн тонн зерна. Первой подвела итоги жатвы Брестчина, на очереди – Минская, Гомельская и Витебская области. Как регионы готовятся к "Дажынкам" и что фестиваль принесет местным жителям – в материале "7 Дней".

Брестчина

Областные "Дажынкi" прошли в агрогородке Дивин Кобринского района 12 сентября. За последние месяцы населенный пункт кардинально изменился: модернизированы участковая больница и средняя школа, отремонтированы ясли-сад и Дом культуры. Современный вид приобрели дороги агрогородка. Построены и реконструированы инженерные сети, обновлены фасады домов, предприятий и организаций, комфортными стали дворовые территории. Всего на эти цели направлено более 12 млн рублей. Центральным событием фестиваля стало чествование победителей областного соревнования по уборке урожая. Лучшими признаны Ивановский, Пружанский и Каменецкий районы.

Витебщина

В северном регионе "Дажынкі" назначены на 26 сентября. Фестиваль-ярмарку тружеников села в этом году принимает областной центр. В городе уже открыли несколько важных объектов, среди которых Полоцкий путепровод, средняя школа, обновленная площадь Свободы и дорога, соединившая проспект Строителей с микрорайоном Билево. А вот в районе железнодорожного вокзала работы в самом разгаре. Скоро здесь появится десятиметровая арка с гербом города. В день праздника основные события развернутся на площадях Свободы и Победы, в Летнем амфитеатре. Предварительная программа масштабная. Тут вам и шествие аграриев, и выставки сельскохозяйственной техники, и тематические площадки. Не обойдется без традиционных подворий районов области. Торговые ряды растянутся более чем на километр.

Гомельщина

В ближайшую субботу тружеников села готовится встретить и Мозырь. К празднику в городе провели ремонт главных дорог, обновили крыши и оконные блоки, перекрасили фасады зданий и домов. Новый облик приобрели учреждения культуры, бытового обслуживания, здравоохранения, торговли. Всего благоустроено и модернизировано более 220 объектов. На прошлой неделе отметил новоселье Мозырский центр творчества детей и молодежи. Новый дом для развития по площади в пять раз больше прежнего. Отдельное внимание – спортивным объектам. Масштабные работы проведены на горнолыжной базе и стадионе "Юность" СДЮШОР № 1, а в спорткомплексе СДЮШОР № 2 открыли бассейн и построили спортплощадку.

Минщина

Центральный регион также отметит праздник урожая 26 сентября. Червень будет удивлять гостей необычными мастер-классами. Запланированы также город мастеров, выставки изделий декоративно-прикладного творчества, караваев и снопов районов. Будут работать детская, спортивная и IT-площадки. Свою продукцию продемонстрируют ученическая бизнес-компания "СтандАрт", ОАО "Борисовбытсервис". Слуцкая фабрика пошива одежды готовит модный показ. На сценической площадке выступят лучшие коллективы региона.

Гродненщина

В Скиделе на подготовку к областному фестивалю-ярмарке тружеников села направлено почти 30 млн рублей. Работы по благоустройству идут практически на всех социальных объектах, ремонтируются улицы, модернизируется Дом культуры. В нем появится современный кинотеатр, часть помещений отдадут под детскую школу искусств. Ожидается, что праздник пройдет в ноябре, накануне Дня работников сельского хозяйства.

Могилевщина

Аграрии региона соберутся на праздник в Осиповичах 13 ноября. Город встретит гостей благоустроенным парком, живописной набережной и обновленной аллеей Героев Великой Отечественной войны. Уже отремонтированы несколько улиц, в поликлинике создается безбарьерная среда. Новый объект появится в мемориальном комплексе в честь воинов-интернационалистов. Здесь будет установлен бронетранспортер. Объем инвестиций впечатляет: на подготовку к празднику направят более 40 миллионов рублей.

Вера МИХАЙЛОВА