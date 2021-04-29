Хлеб вашему дому

Одно из самых приятных воспоминаний детства: мама посылает в магазин за хлебом, ты покупаешь его, такой теплый, свежий, ароматный, и, пока доходишь до дома, незаметно съешь почти половину. Ах, какой же он был вкусный! Именно такой классический кирпичик по старому доброму советскому рецепту мы попробовали на Кобринском хлебозаводе.

Кто всему голова?

У всех нас совершенно разные вкусовые предпочтения в отношении хлеба: одним по душе пшеничный, другим – ржаной, а кто-то выбирает диетический. Но все сходятся в одном – он должен быть свежим. Чтобы удовлетворить это пожелание покупателей, производственный цех Кобринского хлебозавода работает круглосуточно. Правда, выпекают здесь преимущественно в ночное время, чтобы к открытию магазинов на полках лежали еще теплые батоны, караваи, багеты. Судя по увеличению производства и реализации хлебобулочных изделий, жители Кобринского и близлежащих районов очень ценят за это местных хлебопеков.

– Конкуренция в нашем деле немалая, да и население год за годом употребляет все меньше хлебобулочной продукции, однако завод не только не утратил свои позиции на рынке, но и с каждым годом их расширяет, а растущие экономические показатели говорят о правильности выбранного пути. Мы не только увеличиваем объемы, но и завоевываем новых покупателей, расширяя географию поставок, – отмечает директор Кобринского хлебозавода Александр Фастов.

– Выпускаем порядка 30 наименований хлебобулочных изделий, в том числе 7 заварных хлебов и 55 видов кондитерских изделий. За прошлый год рост объемов производства составил к уровню 2019-го 104% по хлебобулочной продукции и 117% – по кондитерской.

Пожалуй, самой большой популярностью у покупателей, признается директор, пользуется формовой "Ланьский особый" – тот самый знакомый многим с детства кирпичик. Пшеничные "Деревенский", "Вешенский", "Ратниковский", "Суворовский" с семечками тоже уже давно нашли своих почитателей. Под стать им и батоны, витушки, багеты, плетенки, рожки, булочки.

– Наш кобринский батон не то что по вкусу, даже по внешнему виду отличается от всех представленных в стране изделий: высокий, пышный, приготовлен по старой доброй классической технологии на густых заквасках. Той рецептуре, которая хранится на заводе многие годы, – уверяет начальник лаборатории хлебозавода Надежда Качанович.

Без постоянной модернизации, уверен коллектив предприятия, успеха не будет ни в одном деле, в том числе хлебопекарском. На заводе постоянно ведется замена оборудования, печей, потому и улучшается качество продукции, соответственно, растет на нее спрос.

От "Магии утра" до "Ночи востока"

Хотите побаловать себя вкуснейшим тортом? Ищите тот, что сделан на Кобринском хлебозаводе! Именно так вам скажут сегодня многие потребители.

Ассортимент впечатлит даже самого взыскательного сластену. Вот вам легкий и воздушный торт "Николь", пропитанный творожным кремом с сиропом и заглазированный шоколадом, или "Кан-Кан", прослоенный суфле. Сделать комплимент своей второй половинке поможет торт "Любящее сердце", покрытый желе. Медово-заварной "Мара", бисквитный со сливками и творогом "Магия утра", оригинальный "Грильяжный десерт", шоколадно-бисквитный "Императрица" и "Трюфель", хрустящий воздушно-ореховый "Берестье" и, конечно же, всеми любимая "Сказка" с масляным кремом… Наименований не сосчитать, но каждый покупатель найдет в этом многообразии угощение по своему вкусу. В преддверии Пасхи хлебозавод обещает порадовать праздничными булками и куличами.

– Наши специалисты берут за основу те рецепты, по которым хозяйки готовят сладкие десерты в домашних условиях. Именно поэтому они получаются такими вкусными и качественными, – говорит Надежда Качанович. – К тому же используем так называемые ГОСТовские рецептуры, разработанные много-много лет назад, но не утратившие и сегодня своей актуальности. Например, торт "Сказка", ведь он во все времена считается одним из самых популярных.

Вот оно какое – затяжное!

Чем еще известен Кобринский хлебозавод, так это затяжным печеньем "Прима". В его производстве используется натуральный отборный, специально откалиброванный сушеный ананас, изюм, кунжут, кокос, а также аромат топленого молока – выбор, как видите, велик. А для здорового питания как нельзя лучше подойдет "Прима" злаковое. Линия по производству печенья с различными добавками работает без остановок.

– Уже который год подряд затяжное печенье "Прима" обычное 100 грамм входит в комплект "Сухой паек" Министерства обороны Республики Беларусь, – отмечает начальник сектора маркетинга, снабжения и сбыта Ольга Лятифова. – А те, кто являются донорами в республиканских центрах переливания крови, уже давно знакомы с этим печеньем, так как получают его в качестве одного из видов компенсации.

Благодаря установке в начале 2020 года нового формовочного оборудования на заводе расширили линейку печенья. Теперь здесь производят еще и хрустящее "Крекерное".

В этом году в истории предприятия можно будет отметить еще одно значимое событие – выпуск детского печенья.

– Для его производства будем использовать особенное сырье, без консервантов и других добавок. Продукция уже прошла все испытания, была одобрена Минздравом и рекомендована для детского питания школьного возраста, – отмечает Надежда Качанович. – Продумывается форма печенья, которое должно привлекать ребенка не только вкусом, но и внешним видом. Готовится матрица для выпекания, закупается упаковочное оборудование. Будет представлено сразу несколько наименований печенья: с ванилином, а также обогащенное кальцием и пищевыми волокнами. К середине лета наши маленькие покупатели уже смогут попробовать новинку от Кобринского хлебозавода.

Ежедневно предприятие выпускает около 20 тонн хлебобулочных изделий, более 2 тонн – кондитерских. Кроме Кобринщины поставляет свою продукцию в Пружанский, Дрогичинский, Ивановский, Березовский, Малоритский районы, а также в Брест и другие областные города Беларуси. Есть у завода и собственная торговля, представленная сетью магазинов. За 2020-й рост продаж хлеба в торговых точках составил 120% к позапрошлому периоду.

Марина МАНУЙЛИК фото из архива предприятия

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