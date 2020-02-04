Хлеб всему голова

Не каждому под силу владеть искусством настоящего хлебопечения так, как это делает коллектив филиала "Лидский хлебозавод" ОАО "Гроднохлебпром". Предприятие, отметившее недавно 65-летний юбилей, выпускает более 60 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. В линейке продукции завода каждый найдет для себя что-то вкусное, необычное и очень полезное.

Знают и покупают

Филиал "Лидский хлебозавод" – один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Гродненской области. Предприятие обеспечивает своей продукцией почти 132 тыс. населения Лидского района. Изделия мастеров также можно встретить на прилавках магазинов во многих городах республики.

Сейчас на хлебозаводе работает четыре линии в хлебном цеху, две механизированные линии в булочном, участок по выпуску мелкоштучных булочных изделий, кондитерский цех. В 2014 году был введен в эксплуатацию участок вафельных изделий. В результате внедрен в производство новый вид импортозамещающей продукции – сладости мучные "Мягкие вафли".

Частично они поступают в торговлю как готовый продукт. Но большая часть вафель используется как основа для продукции Волковысского ОАО "Беллакт". Сейчас в общем объеме производства кондитерских изделий удельных вес мягких вафель составляет более 50%. В сутки их выпускается 650 килограммов, а в год – 240 тонн.

В широком ассортименте Лидский хлебозавод производит хлеба ржаные, ржано-пшеничные с добавлением зерна, семян подсолнечника, сала, меда, сухофруктов, а также хлеба из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, булочные, сухарные и бараночные изделия. Налажено производство замороженных полуфабрикатов и киселей.

– За 65 лет нашим предприятием и его коллективом пройден огромный путь: от основания, развития и механизации, модернизации и создания новых производств до реалий сегодняшнего дня – одного из крупнейших филиалов ОАО "Гроднохлеб-пром", – отмечает директор филиала "Лидский хлебозавод" Леон Кулик. – В первую очередь делаем ставку на качество и вкусовые особенности нашей продукции. Изделия отличаются натуральным составом.

Благодаря уникальному опыту, накопленному коллективом за долгие годы работы, качество продукции всегда остается на высоте. Это отмечают не только покупатели… Из года в год продукция Лидского хлебозавода получает золотые медали республиканского смотра-конкурса "Смаката". И 2019-й не стал исключением! В каждой конкурсной номинации продукция филиала – хлеб горчичный аппетитный, хлебец с семенами льна, печенье овсяное "Беларусачка", торт слоеный "Роксолана" – были удостоены заслуженных наград.

Для всей семьи

Оригинальный дизайн и традиции домашней выпечки с наиболее популярными вкусами выделяют кондитерские изделия Лидского хлебозавода на белорусском рынке. Продукция кондитерского цеха представлена тортами и пирожными, печеньем овсяным, кексами и бисквитами, коврижками. Позаботились местные мастера о приверженцах правильного и здорового питания – для них разработана специальная линейка хлебов с натуральными добавками – отрубями, семенами льна, овсяными хлопьями.

– Сегодня многие наши покупатели хотят, чтобы хлеб был не только вкусным, но и полезным. Поэтому при разработке новых рецептур и выпуске новых видов продукции мы стараемся в первую очередь учитывать требования покупателей, – отмечает Леон Леонович. – В прошлом году стали производить хлеба "Кутузовский" и "Вояж", в составе которых 100% ржи.

Их ценность заключается в низкокалорийности и большом содержании пищевых волокон.

Ржано-пшеничный хлеб "Багач" заслуживает отдельного внимания. При его изготовлении применяются "сухие духи" – специальный набор пряностей и специй, в составе которого черный и душистый перец, мускатный орех. А вот "Багач" зерновой на 80% состоит из зерна. Одной из важных разработок лидские пекари считают "Хлебец с семенами льна". Этот продукт содержит свыше 60% льна. Название "Овсяно-гречневый" говорит само за себя, в составе хлеба овсяные хлопья и гречневая смесь.

К слову, впервые в Беларуси именно на Лидском хлебозаводе был выпущен хлеб с семечками – "Семушка". Наверное, мало кому известен еще и тот факт, что любимый многими сладкоежками торт с кремом из растительных сливок с добавлением сгущеного молока – "Императрица"– также был впервые разработан и внедрен в производство в Лиде. Сегодня это угощение по праву называют брендом предприятия.

Надо сказать, что ни один праздник не проходит у лидчан без оригинального и невероятно вкусного торта местного хлебозавода. Всего в сутки на предприятии изготавливается 20 видов этих изделий, совершенно разных не только по внешнему оформлению, но и по внутреннему содержанию. Это – знакомый с детства торт "Сказка", зефирно-воздушный "Бианка", настоящее творожное "Угощение по-королевски" и множество других кулинарных шедевров. В большом ассортименте представлены торты со свежими ягодами. А тем, кто следит за фигурой, местные кондитеры предлагают торт "Йогуртный с мармеладом". В его составе натуральный йогурт жирностью 1,5% – и ничего лишнего!

Из года в год коллектив хлебозавода ставит перед собой задачи по разработке и выпуску новых видов продукции. В числе последних новинок – сухари с изюмом и ананасом, сметанный торт и сочник творожный. А линейку круассанов со сгущенкой дополнят изделия с сырной начинкой, которые отлично подойдут для быстрого перекуса в течение дня.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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