Хлеборобы Гомельской области преодолели экватор жатвы

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хлеборобы Гомельской области убрали более 50% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщил сегодня журналистам начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Роман Лысяков, передает корреспондент БЕЛТА.

В некоторых районах аграрии уже приближаются к завершению жатвы. Так, в Лоевском районе обмолочено почти 85% зернового клина, в Мозырском и Брагинском - по 75%, в Речицком - свыше 70%.

В среднем хлеборобы региона убирают в день около 3% площадей. Роман Лысяков отметил, что темпы уборочной сдерживает погодный фактор: практически ежедневно в регионе идут дожди. Неутешительные прогнозы и на грядущие выходные - вновь ожидаются осадки.

Урожайность зерновых в среднем по области составляет около 23 ц/га. В Жиктовичском, Мозырском, Речицком районах она несколько выше: на некоторых территориях более 30 ц/га.

"Что касается льна, то сегодня мы ведем и теребление, и вспушивание, и при нормальных погодных условиях прессуем. Заготавливаем семена - уже очесано практически 200 т семенного вороха", - отметил Роман Лысяков.

Начальник управления пояснил, что из посеянных в регионе 5 тыс. га льна к уборке подлежит 4,6 тыс. га - остальная часть списана по различным причинам, в основном из-за сгоревших от засухи посевов. В целом лен вытереблен на 67% площадей, запрессовано чуть менее 10%. Роман Лысяков добавил: "Техника готова, прессов достаточно, кадрами обеспечены. Единственное, чтобы не подвела погода".

Параллельно с уборкой идет подготовка почв для сева озимого рапса - вспашка, внесение глифосатов, удобрений. Непосредственно к севу данной культуры планируют приступить с 10 августа.

Также на полях сельхозпредприятий ведут подсев многолетних трав, убирают солому после жатвы. Заготавливают в регионе и корма - уже есть более 5 ц кормовых единиц на условную голову скота, план - 32 ц кормовых единиц. Основную массу кормов намерены увеличить за счет кукурузы на силос.-0-