Хлеборобы Пружанского района намолотили 100 тыс. т зерна

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16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пружанский район третьим в Брестской области преодолел рубеж в 100 тыс. т намолота, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.На утро 16 августа аграрии Пружанского района намолотили 100,024 тыс. т зерна при урожайности 36,1 ц/га. Жатва в районе подходит к финишу - зерновые убраны на 92% площадей.На минувшей неделе рубеж в 100 тыс. т намолота преодолели также земледельцы Барановичского и Каменецкого районов - там собрано 124 тыс. т и 119 тыс. т зерна соответственно. При этом в Каменецком районе жатва фактически завершена, а в Барановичском районе еще предстоит убрать 16% зерновых.По информации облсельхозпрода, в настоящее время в регионе уборку завершили 126 сельхозорганизаций и крупных фермерских хозяйств, или 63% предприятий. В том числе в трех районах - Столинском, Березовском и Ивановском - жатва полностью завершена. На финише уборочной кампании также Лунинецкий и Пинский районы.Среди передовиков по уборке урожая в регионе 302 экипажа комбайнеров, намолотивших более 1 тыс. т зерна, в том числе шесть - более 2 тыс. т. Семейный экипаж Андрея и Виктории Кунц из ОАО "Савушкина пуща" (Каменецкий район) намолотил более 4 тыс. т.В целом по Брестской области зерновые убраны на 95%. Собран 1,1 млн т зерна при средней урожайности 35,2 ц/га.-0-