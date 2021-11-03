Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 3 ноября 2021
Минск +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:20 Денисенко вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана Политика
20:17 Борисевич и посол Палестины обменялись мнениями о ситуации в ближневосточном регионе Политика
20:15 Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог Общество
20:13 Елфимов: для Беларуси переход на сторону Запада будет сродни смене пола Общество
20:08 Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни Регионы
20:00 Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве Политика
19:56 Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Мерсину" в матче Еврокубка Спорт
19:42 Григорий Пекарский занял восьмое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани Спорт
19:37 Гайдукевич: ЕС не может справиться со своими странами, куда ему бодаться с Беларусью или Россией Общество
19:27 Российские теннисистки первыми вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Спорт
19:20 Сегодня будет ограничено движение на 44-м км МКАД из-за следственного эксперимента Регионы
19:16 Более 150 учащихся Белгосмедколледжа поучаствовали в донорской акции Общество
19:05 Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном Регионы
18:51 БРСМ и Национальная школа красоты заключили соглашение о сотрудничестве Общество
18:42 "Тюмень", "Аньер Вильнев", "Кайрат" - соперники "Витэна" в ЛЧ по мини-футболу Спорт
18:40 Минчанин попался на уловку мошенников и лишился более Br6 тыс. Происшествия
18:37 Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта Общество
18:31 Сикорский: до окончания расследования крушения под Иркутском эксплуатация АН-12 будет приостановлена Происшествия
18:31 Кремль в преддверии ВГС: Беларусь и Россия - ближайшие стратегические союзники Политика
18:25 Филиал "Витебскэнерго" в Оршанском районе нарастил производство замороженной продукции Регионы
18:19 На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела всех погибших В мире
18:17 Ученый: получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19 Общество
18:17 Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко Президент
18:15 СК Беларуси начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском Происшествия
18:12 Нацбанк определил порядок размещения информации оператором сервиса онлайн-заимствования Экономика
18:11 На 33-м км МКАД из-за ДТП затруднено движение Происшествия
18:08 Первый этап инвестпроекта по производству вакцины от COVID-19 реализуют в 2022 году Общество
17:58 ФОТОФАКТ: Большая панда - национальное сокровище Китая Калейдоскоп
17:55 В Минтрансе рассказали подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском Происшествия
17:49 Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесен на ноябрь Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
03 ноября 2021, 19:05

Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел сегодня рабочую встречу с делегацией Согдийской области Республики Таджикистан, которую возглавил председатель региона Раджаббой Ахмадзода, передает корреспондент БЕЛТА.

Миноблисполком и местный исполнительный орган государственной власти Согдийской области подписали в 2014 году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Во время встречи сегодня стороны обсудили реализацию совместных проектов и развитие новых взаимовыгодных направлений сотрудничества. "Всегда приятно реализовывать проекты с друзьями, а гостей из Таджикистана я могу ими назвать. Во время встречи увидел новые перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, определили то, что нам наиболее интересно. Это легкая промышленность. Таджикистан славится качеством своего хлопка, а у нас есть крупные компании, которые занимаются производством изделий из него. Мы заинтересованы в поставках хлопка, создании совместных предприятий на территории Таджикистана по его переработке. Говорили и о фруктах, которыми тоже славится страна. На наших местных сахарных заводах есть консервные производства, будем расширять ассортимент соков, которые будут производиться из таджикистанских фруктов. Есть и другие направления, а также планируем развивать сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма", - сказал Александр Турчин.

В скором времени также возможно подписание сотрудничества между городом Жодино и одним из районов Согдийской области.

Раджаббой Ахмадзода в свою очередь отметил, что их сторона заинтересована в поставках овощей и фруктов в Беларусь, а также получении качественных белорусских семян картофеля. "В течение 3-4 лет Согдийская область планирует увеличить объем получения картофеля до 1 млн т. Продукция должна быть хорошей. Мы доверяем Беларуси в этом вопросе, поэтому договорились о поставках качественных семян картофеля в несколько районов нашего региона", - сказал председатель таджикистанского региона.

Более конкретно совместные проекты обсудят во время визита делегации от Минской области в Согдийскую область.

Во время визита в столичный регион гости из Таджикистана посетили индустриальный парк "Великий камень", ОАО "БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

За январь-август 2021 года внешнеторговый оборот товарами Минской области с Республикой Таджикистан составил $22,4 млн (темп роста - 315%). Это экспорт товаров - $22,3 млн (темп роста - 319,6%), импорт товаров - $0,1 млн (темп - 87,1 %). А внешнеторговый оборот услугами составил $1,2 млн (темп роста - 138,5%). Это экспорт услуг - $1 млн (темп роста - 134,8%), импорт услуг - $0,2 млн. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Республики Таджикистан, составил $10,1 тыс., или 123,2% к январю-июню 2020 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область сотрудничество
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни
Фото из архива Сегодня будет ограничено движение на 44-м км МКАД из-за следственного эксперимента
Филиал "Витебскэнерго" в Оршанском районе нарастил производство замороженной продукции
Новый корпус детской инфекционной больницы с лабораторией открылся в Минске
Фото из архива Посуда из казеина и электричество из дождя: в Могилеве прошел этап "100 идей для Беларуси"
Фото из архива Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19
Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко
Головченко обсудил с руководством "Ситик Констракшн" реализацию крупных инвестпроектов в Беларуси
СКИДКА на готовые дома и коммерческую недвижимость в Minsk World! До 200 евро за м²! Осталось 2 дня!
Топ-новости
Минздрав о Br140 млн из резервного фонда Президента: серьезная помощь в непростое время
Андрейченко: Беларусь высоко ценит сложившиеся отношения с Азербайджаном
Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта
Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог
Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве
В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое белорусов
Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи
Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни
Савиных: важно донести до европейских парламентариев правду о миграционном кризисе
Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка введут в 2022 году
Новый корпус детской инфекционной больницы с лабораторией открылся в Минске
В Беларуси осталось убрать 3,4% площадей кукурузы
Макей 9-10 ноября посетит Москву, где состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и РФ
Чеботарь: в промышленности сохраняются положительные тенденции, прибыль и рентабельность продаж растут
Правительство продлило на полгода запрет на ввоз и реализацию ряда товаров
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.