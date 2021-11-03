Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел сегодня рабочую встречу с делегацией Согдийской области Республики Таджикистан, которую возглавил председатель региона Раджаббой Ахмадзода, передает корреспондент БЕЛТА.

Миноблисполком и местный исполнительный орган государственной власти Согдийской области подписали в 2014 году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Во время встречи сегодня стороны обсудили реализацию совместных проектов и развитие новых взаимовыгодных направлений сотрудничества. "Всегда приятно реализовывать проекты с друзьями, а гостей из Таджикистана я могу ими назвать. Во время встречи увидел новые перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, определили то, что нам наиболее интересно. Это легкая промышленность. Таджикистан славится качеством своего хлопка, а у нас есть крупные компании, которые занимаются производством изделий из него. Мы заинтересованы в поставках хлопка, создании совместных предприятий на территории Таджикистана по его переработке. Говорили и о фруктах, которыми тоже славится страна. На наших местных сахарных заводах есть консервные производства, будем расширять ассортимент соков, которые будут производиться из таджикистанских фруктов. Есть и другие направления, а также планируем развивать сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма", - сказал Александр Турчин.

В скором времени также возможно подписание сотрудничества между городом Жодино и одним из районов Согдийской области.

Раджаббой Ахмадзода в свою очередь отметил, что их сторона заинтересована в поставках овощей и фруктов в Беларусь, а также получении качественных белорусских семян картофеля. "В течение 3-4 лет Согдийская область планирует увеличить объем получения картофеля до 1 млн т. Продукция должна быть хорошей. Мы доверяем Беларуси в этом вопросе, поэтому договорились о поставках качественных семян картофеля в несколько районов нашего региона", - сказал председатель таджикистанского региона.

Более конкретно совместные проекты обсудят во время визита делегации от Минской области в Согдийскую область.

Во время визита в столичный регион гости из Таджикистана посетили индустриальный парк "Великий камень", ОАО "БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

За январь-август 2021 года внешнеторговый оборот товарами Минской области с Республикой Таджикистан составил $22,4 млн (темп роста - 315%). Это экспорт товаров - $22,3 млн (темп роста - 319,6%), импорт товаров - $0,1 млн (темп - 87,1 %). А внешнеторговый оборот услугами составил $1,2 млн (темп роста - 138,5%). Это экспорт услуг - $1 млн (темп роста - 134,8%), импорт услуг - $0,2 млн. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Республики Таджикистан, составил $10,1 тыс., или 123,2% к январю-июню 2020 года.-0-