Хобби по душе юным минчанам помогут выбрать на фестивале в зоопарке

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль Hobby Day пройдет в Минском зоопарке 24 августа и поможет ребятам найти увлечение по душе, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выбор юным посетителям предложат хобби самых разных направлений. Любознательных и охочих до экспериментов естествоиспытателей завлекут площадки биологических кружков зоопарка и Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова. Творческие натуры познакомятся с различными танцевальными направлениями, им приоткроют тайны актерского и вокального мастерства.

Активные и спортивные ребята смогут попробовать свои силы в теннисе, йоге, обучиться верховой езде и шахматным стратегиям, посетить уроки самозащиты.

Дворец детей и молодежи "Золак", информационно-образовательные центры и студии современных знаний предложат целый калейдоскоп внешкольных занятий различных направлений.

Испытать весь спектр предложений и выбрать хобби по душе можно будет с 11.00 до 16.00.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-