Хобби по душе юным минчанам помогут выбрать на фестивале в зоопарке

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль Hobby Day пройдет в Минском зоопарке 24 августа и поможет ребятам найти увлечение по душе, сообщили БЕЛТА в учреждении.
На выбор юным посетителям предложат хобби самых разных направлений. Любознательных и охочих до экспериментов естествоиспытателей завлекут площадки биологических кружков зоопарка и Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова. Творческие натуры познакомятся с различными танцевальными направлениями, им приоткроют тайны актерского и вокального мастерства.
Активные и спортивные ребята смогут попробовать свои силы в теннисе, йоге, обучиться верховой езде и шахматным стратегиям, посетить уроки самозащиты.
Дворец детей и молодежи "Золак", информационно-образовательные центры и студии современных знаний предложат целый калейдоскоп внешкольных занятий различных направлений.
Испытать весь спектр предложений и выбрать хобби по душе можно будет с 11.00 до 16.00.
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2759 BYN
|2.279 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0524 BYN
|2.056 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.0842 BYN
|3.065 BYN
|3.082 BYN