Хобби стало бизнесом: жительница Дрогичина получила субсидию на ремесленничество

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дрогичина Юлия Гребень в этом году получила субсидию на организацию собственного дела. Ремесленница изготавливает фигурки из гипса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изготовлением изделий из гипса Юлия увлеклась несколько лет назад. Молодая семья строила дом, и супруги самостоятельно отливали декоративную плитку. Процесс увлек девушку, возникла идея делать сувениры. До нынешнего года это было ее хобби. "Изначально работала бухгалтером, после декретного отпуска - маркетологом. В июле уволилась с работы. На следующий день стала на учет по безработице в службе занятости. Дрогичин небольшой город, подходящей вакансии не было. В отделе по труду сработали оперативно: предложили воспользоваться субсидией, направили на курсы по основам предпринимательской деятельности", - рассказала Юлия Гребень.

Мастерица получила финансовую поддержку в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. За эти деньги она купила перфоратор для смешивания гипса, материал для изделий и силикон для изготовления форм (самая существенная часть расходов). Трудится Юлия в мастерской, которую муж оборудовал для нее на втором этаже дома. В ее ловких руках гипс превращается в забавных мишек Тедди, изящных ангелочков, статных слонов и другие декоративные фигурки.

"Дети очень любят объемные раскраски (мишек, супергероев). Иногда их покупают и взрослые как антистресс. Самые же ходовые - статуэтки ангелов. В последнее время хорошо идут фигурки слонов", - поделилась ремесленница. Ее изделия продаются в цветочно-сувенирных магазинах, женщина получает заказы и в интернете.

"Благодарна службе занятости за помощь. Рада, что все получилось. Я с самого начала шла к тому, чтобы работать на себя и получать от этого удовольствие", - добавила Юлия.-0-

Фото из ВК-аккаунта Юлии Гребень