Хочется, чтобы депутаты своей работой поддерживали молодые семьи - мнение

17 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Хочется, чтобы своей работой в Палате представителей депутаты поддерживали молодые семьи. Такое мнение высказала журналистам во время голосования в Витебском областном клиническом родильном доме молодая мама Ирина Демьяненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодые мамы сегодня сделали свой выбор на закрытом избирательном участке №33 в роддоме. Здесь проголосовали 99 человек. Среди них Ирина Демьяненко из Городка. Она считает, что принять участие в выборах - важно для каждого гражданина. "Мои родные сегодня голосуют в Городке. Получилось так, что я попала в это время в роддом и проголосовала здесь. Хорошо, что у мам есть такая возможность", - отметила Ирина.

Она недавно родила дочку Софию. "Это первый ребенок в семье, поэтому еще только буду узнавать, какие есть льготы и пособия для матерей с детьми. Но хочется, чтобы своей работой депутаты поддерживали молодые семьи", - добавила девушка.

Приняла участие в голосовании и многодетная мама из Сенно Аделя Едикарова. В роддоме у нее появился на свет четвертый малыш. В этом году женщина получила премию имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. "Мы, как многодетная семья, не обделены вниманием государства. Но хочется, чтобы депутаты не проходили мимо, когда люди обращаются", - сказала женщина.

Аделя Едикарова

Председатель участковой избирательной комиссии Людмила Рослик отметила, что роддом обслуживает женщин со всех районов Витебской области. "Особенность нашего участка в том, что женщины голосуют в палатах. Если в роддом привезут новую пациентку, то у нее тоже будет возможность проголосовать сегодня до 20.00", - отметила председатель.

В регионе с 8.00 работают 768 участков для голосования, в том числе 26 закрытых, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, еще один участок образован в воинской части. В списки для голосования включены около 855 тыс. человек.

Жителям региона необходимо избрать в парламент 14 депутатов. На место в Палате представителей претендуют 72 кандидата.-0-

Фото Александра Хитрова