Хочу, чтобы моим детям и внукам осталась спокойная страна - жительница Гродно

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу, чтобы моим детям и внукам осталась спокойная страна, заявила Светлана из Гродно во время митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я женщина, мама, дочь, бабушка. Моему папе в следующем году исполняется 80 лет. У него уже однажды отобрали его страну. Я не хочу, чтобы он снова лишился своего суверенного государства. Хочу, чтобы моим детям и внукам осталась спокойная страна", - сказала Светлана.
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