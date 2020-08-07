Хочу жить в спокойной стране и видеть перспективы развития - избирательница

7 августа, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Избирательница из Несвижа Елена, проголосовавшая на участке №4, отдала свой голос за жизнь в спокойной стране и возможность видеть перспективы развития народа и ее семьи. Такое мнение она высказала корреспонденту БЕЛТА.

"Я голосую досрочно, потому что на воскресенье есть планы - делаю ремонт в квартире. Я хочу жить в спокойной стране, видеть перспективы жизни народа, моего ребенка и родителей. Довольным можно быть, живя в Несвиже, и недовольным - живя в Швейцарии. Это личная позиция и то, как человек оценивает себя и свои возможности. Я лично достигла того, чего хотела", - сказала Елена.

"Многое зависит от нас самих, - добавила она. - Стремиться есть к чему, работать есть над чем, но сегодня имеются все возможности, чтобы развиваться. Все в наших руках".

На участке №4 в Несвиже, по данным на сегодня, проголосовали 15% избирателей - около 400 человек, уточнила председатель участковой избирательной комиссии Людмила Витко. "Всего у нас на участке зарегистрированы 2745 избирателей, в основном это пожилые граждане. Аккредитованы 15 наблюдателей и 18 членов избирательной комиссии. Все работают согласно графику, у нас без происшествий", - заключила она.-0-