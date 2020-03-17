Хойникский завод гидроаппаратуры в этом году освоил выпуск восьми новых изделий

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Хойникский завод гидроаппаратуры" в этом году освоило выпуск восьми видов изделий, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Василий Смальцер.

"С начала этого года на предприятии освоили выпуск восьми новых видов изделий, которые будут поставляться на конвейер Минского тракторного завода. Речь идет о таких наименованиях, как гнездо, кронштейны, стаканы для массового выпуска, а также нескольких позициях несерийного производства для энергонасыщенных тракторов", - рассказал руководитель. Для этого на заводе установлена новая линия.

По предварительным прогнозам, выпуск новой продукции увеличит объем производства на 12% и даст прирост в среднем Br800 тыс. в год.

Директор ОАО отметил, что для предприятия модернизация - процесс непрерывный. Так, в этом году здесь намерены за счет собственных средств внедрить дополнительное техническое оборудование, планируется строительство новой теплотрассы. Прорабатывают вопрос по внедрению в производство еще нескольких видов продукции, обновлению станочного парка, что даст возможность увеличить производительность труда, выручку.

"Наше предприятие дает 40-45% в общем объеме производства Хойникского района. В 2019 году завод выполнил все доведенные целевые показатели. Темп роста объема производства в действующих ценах составил 114,6% к уровню 2018 года, рентабельность продаж сложилась на отметке 4,8%, темп роста выручки на одного работающего достиг 117,8%", - подчеркнул Василий Смальцер.

За последние полтора года на предприятии создали 11 дополнительных рабочих мест.

Хойникский завод гидроаппаратуры создан в 1976 году. В настоящее время завод входит в состав холдинга "МТЗ-Холдинг". Более 87% объема всей выпускаемой продукции завод поставляет на конвейер МТЗ. Также предприятие отправляет комплектацию для мини-техники на Сморгонский агрегатный завод, продукцию для распределителей на "Салео-Гомель", освоили рукава высокого давления для Мозырского машиностроительного завода. В настоящее время на заводе трудятся 160 человек.-0-

Фото Сергея Холодилина