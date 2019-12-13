Хоккеисты "Гомеля" предлагают болельщикам устроить предновогодний "Игрушкопад"

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Игрушкопад" состоится на последнем в 2019 году домашнем матче ХК "Гомель" 28 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба.

"Игрушкопад" пройдет на матче "Гомель" - "Юность". Начало в 13.00. На игру приглашают всех гомельчан и гостей города. "Принять участие в акции и стать частью чего-то доброго может любой желающий. Рекомендуется приходить семьями, с друзьями", - пояснили в ХК. С собой можно принести неограниченное количество мягких игрушек, которые после финальной сирены матча, по команде судьи-информатора, нужно бросить с трибун на лед.

Перед матчем в холле второго этажа Ледового дворца для посетителей будет организована культурно-развлекательная программа с играми и сюрпризами.

Все собранные во время акции игрушки хоккеисты "Гомеля" и волонтеры отряда "Открытые сердца" передадут в социальные учреждения Гомеля.

"Бросать игрушки на лед - традиция, которая возникла в Национальной хоккейной лиге в США. Ее цель - собрать подарки для детей, которые находятся в приютах и интернатах, воспитываются в малообеспеченных семьях. В Континентальной хоккейной лиге России традиция получила название "Мишкопад", в Белорусской экстралиге - "Игрушкопад".

Такая акция прошла в Гомеле в середине февраля 2019 года на матче экстралиги "Гомель" - U20. Ее организовали ХК совместно с волонтерами ОАО "Гомсельмаш" "Открытые сердца". Тогда смогли собрать более 2 тыс. мягких игрушек, которые доставили радость ребятам Гомельской областной общественной организации детей-инвалидов. Присоединиться к доброму делу всем неравнодушным предлагают и 28 декабря.-0-