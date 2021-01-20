Холоднее всего минувшей ночью было в Костюковичах - 25,1 градус мороза

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холоднее всего минувшей ночью было в Костюковичах (Могилевская область) - 25,1 градус мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки в Беларуси сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 5-17 градусов ниже климатической нормы. Днем 19 января по стране было 7-17 градусов ниже нуля. Температура воздуха в ночь на 20 января составила 15-21 градус мороза, местами при прояснениях воздух охлаждался до минус 22-25. В отдельных районах, преимущественно по северу страны, было теплее - минус 9-14. Холоднее всего ночью было в Костюковичах - минус 25,1 градус", - рассказали в Белгидромете.

Местами по стране в минувшие сутки прошел небольшой снег. В утренние часы кое-где сохранялся туман. По последним данным, повсеместно по Беларуси наблюдается снежный покров высотой от 7 см до 25 см.

Сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Преимущественно по западу страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь). Местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный с усилением до порывистого. Температура воздуха днем составит от плюс 1 на юго-западе до 13 градусов мороза на северо-востоке.

С четверга, 21 января, в Беларуси ожидается резкое потепление.-0-

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