Хорошей дороги, счастливого пути!

Наколесив по Каменетчине за два дня командировки более 300 километров, наш водитель не переставал расхваливать здешние дороги. Если был асфальт – то ровненький, без единой ямки или выбоины, а когда на пути встречалась гравийка – то хорошо подсыпанная, так сказать, со знанием дела. За все это дорожное богатство района отвечает коллектив филиала КУП "Брестоблдорстрой" Высоковское ДРСУ № 137.

Сработали на результат

Всего на обслуживании Высоковского ДРСУ №137 почти 700 километров автомобильных дорог местного значения, большая половина которых асфальтобетонные. Также в ведении местной дорожной службы – железобетонные мосты, водопропускные трубы, автобусные остановки, площадки для стоянки транспорта, дорожные знаки, сигнальные столбики. За всем, как говорится, нужен глаз да глаз.

Не так давно коллектив возглавил Сергей Шумило, специалист в этом деле не новый: на предприятии работает больше 15 лет. Начинал он мастером участка, затем трудился главным инженером. С августа этого года – начальник ДРСУ №137.

– Коллектив у нас небольшой – 127 человек, а объем работ достаточно солидный. Помимо автодорог местного значения, на нашем содержании 174 километра уличной сети в населенных пунктах района. Занимаемся благоустройством дворовых территорий, трудимся на строительных объектах сельхозпредприятий, – отмечает Сергей Шумило. – Согласно госпрограмме "По развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы", работа у нас есть всегда. Так, за три года порядка 60 километров дорог перевели с гравейки на асфальтобетонное покрытие.

Одним из значимых объектов, введенных в эксплуатацию в этом году, стала автодорога Н343 Оберовщина – Верховичи – Каменец, участок Каленковичи. Текущий ремонт ДРСУ №137 проводил почти на четырех километрах.

– Деревня центральная, а проезжая часть автодороги была очень узкой. После проведенных работ ее асфальтировали и расширили до шести метров, укрепили обочины, нанесли разметку и установили необходимые знаки. Плюс устроили полутораметровую пешеходную дорожку для комфорта местных жителей, – рассказывает начальник. – В этом году текущий ремонт проводили на участке автодороги Н347 Каменец – Новицковичи – Каменюки в районе Пашуков. Там оставались незаасфальтированными два километра.

Еще один не менее важный для района объект – текущий ремонт Н346 Николаево – Минковичи – Долбнево возле Шестаково. По словам Сергея Николаевича, эта дорога – прямой и самый короткий путь от райцентра до Высокого.

– Заасфальтированы 22 километра. Объект оказался непростым в том плане, что на участке деревни Николаево перестраивали мост на трубчатый переезд, – вспоминает собеседник. – Примерно в это же время за Калинковичами работали на укладке двухочковой гофрированной трубы диаметром три метра. К слову, мы в стране проделали это первыми.

Престижным делом считают высоковские дорожники выполнение работ на дорогах республиканского уровня. Так, ДРСУ №137 в числе других организаций приняло участие в реконструкции дороги Р16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши, ведущей к пункту пропуска "Песчатка". Участок, за обновление которого отвечали специалисты предприятия, составлял 700 метров.

Есть и такие объекты в копилке ДРСУ №137, работы на которых выполняются за средства транспортного налога. Например, в 2019 году на участке автодороги Радость – Приозерный – Каменюки, который ранее был с гравийным покрытием, проложили асфальт.

– Ежегодно в программу вносим объекты, нуждающиеся в поверхностной обработке. Простыми словами, проводим работы, продлевающие срок эксплуатации асфальтового покрытия. Порядка 20 километров дорог каждый год подлежат поверхностной обработке, – уточняет начальник ДРСУ. – Подводя итог, отмечу, что все запланированное по госпрограмме на три года мы выполнили в полном объеме.

И строят, и благоустраивают

Кроме основной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог, силами ДРСУ выполняется благоустройство населенных пунктов Каменетчины. Так, в 2018 году в Высоком прошли областные "Дожинки". Город буквально преобразился к празднику, в чем немалая заслуга и местных дорожников. На нескольких улицах уложили новый асфальт, обновили центральную площадь у горисполкома, провели ремонт придомовых территорий. В Каменце бригада ДРСУ трудилась на стройплощадке пожарной аварийно-спасательной части. Сейчас дорожные мастера заняты на обустройстве территории нового 40-квартирного дома в микрорайоне Южный.

– Тесно сотрудничаем с сельхозпредприятиями района. Выполняем благоустройство ферм: вертикальную планировку (подсыпку под будущую застройку), устройство оснований под асфальтобетонные или плиточные покрытия, – перечисляет начальник ДРСУ №137. – Один из последних объектов, где завершаются работы, – молочно-товарный комплекс ОАО "Беловежский" в деревне Минковичи. Также проводим асфальтирование силосных траншей.

В структуре Высоковского ДРСУ №137 работает свой асфальтобетонный завод. С 2017 года здесь выпущено более 150 тыс. тонн асфальтобетона. Большую часть предприятие использует на собственные нужды, остальное реализует сторонним организациям. Функционируют песчаный и песчано-гравийный карьеры, есть сортирующая установка, которая разделяет песчано-гравийную смесь на три фракции. Тем самым предприятие обеспечивает себя материалами, что значительно удешевляет проведение необходимых работ на различных объектах.

Помогает штату профессионалов предприятия выполнять все точно по графику и то, что в наличии есть необходимая в работе техника: два асфальтоукладчика, автогрейдеры, комплекс катков, грузовые автомобили.

– Стараемся шагать в ногу со временем, ведь в дорожном строительстве, как и в любой другой сфере, появляются новые материалы, технологии, – говорит Сергей Шумило. – Например, в 2015 году мы освоили современную технологию восстановления гравийного покрытия с применением оборудования "RM-500", которое перерабатывает гравий, добавляя туда эмульсию для еще большей твердости.

Высоковское ДРСУ № 137 обслуживает около 700 километров автодорог местного значения. Более половины из них – сфальтированы. Еще 174 километра – уличная сеть в населенных пунктах Каменецкого района.

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Марина МАНУЙЛИК.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО