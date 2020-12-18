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18 декабря 2020, 20:13

Хорошей дороги, счастливого пути!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Главный бренд ОАО "Беловежский"
Всякий гриб знает свой срок

Наколесив по Каменетчине за два дня командировки более 300 километров, наш водитель не переставал расхваливать здешние дороги. Если был асфальт – то ровненький, без единой ямки или выбоины, а когда на пути встречалась гравийка – то хорошо подсыпанная, так сказать, со знанием дела. За все это дорожное богатство района отвечает коллектив филиала КУП "Брестоблдорстрой" Высоковское ДРСУ № 137.

Сработали на результат

Всего на обслуживании Высоковского ДРСУ №137 почти 700 километров автомобильных дорог местного значения, большая половина которых асфальтобетонные. Также в ведении местной дорожной службы – железобетонные мосты, водопропускные трубы, автобусные остановки, площадки для стоянки транспорта, дорожные знаки, сигнальные столбики. За всем, как говорится, нужен глаз да глаз.

Не так давно коллектив возглавил Сергей Шумило, специалист в этом деле не новый: на предприятии работает больше 15 лет. Начинал он мастером участка, затем трудился главным инженером. С августа этого года – начальник ДРСУ №137.

– Коллектив у нас небольшой – 127 человек, а объем работ достаточно солидный. Помимо автодорог местного значения, на нашем содержании 174 километра уличной сети в населенных пунктах района. Занимаемся благоустройством дворовых территорий, трудимся на строительных объектах сельхозпредприятий, – отмечает Сергей Шумило. – Согласно госпрограмме "По развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы", работа у нас есть всегда. Так, за три года порядка 60 километров дорог перевели с гравейки на асфальтобетонное покрытие.

Одним из значимых объектов, введенных в эксплуатацию в этом году, стала автодорога Н343 Оберовщина – Верховичи – Каменец, участок Каленковичи. Текущий ремонт ДРСУ №137 проводил почти на четырех километрах.

– Деревня центральная, а проезжая часть автодороги была очень узкой. После проведенных работ ее асфальтировали и расширили до шести метров, укрепили обочины, нанесли разметку и установили необходимые знаки. Плюс устроили полутораметровую пешеходную дорожку для комфорта местных жителей, – рассказывает начальник. – В этом году текущий ремонт проводили на участке автодороги Н347 Каменец – Новицковичи – Каменюки в районе Пашуков. Там оставались незаасфальтированными два километра.

Еще один не менее важный для района объект – текущий ремонт Н346 Николаево – Минковичи – Долбнево возле Шестаково. По словам Сергея Николаевича, эта дорога – прямой и самый короткий путь от райцентра до Высокого.

– Заасфальтированы 22 километра. Объект оказался непростым в том плане, что на участке деревни Николаево перестраивали мост на трубчатый переезд, – вспоминает собеседник. – Примерно в это же время за Калинковичами работали на укладке двухочковой гофрированной трубы диаметром три метра. К слову, мы в стране проделали это первыми.

Престижным делом считают высоковские дорожники выполнение работ на дорогах республиканского уровня. Так, ДРСУ №137 в числе других организаций приняло участие в реконструкции дороги Р16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши, ведущей к пункту пропуска "Песчатка". Участок, за обновление которого отвечали специалисты предприятия, составлял 700 метров.

Есть и такие объекты в копилке ДРСУ №137, работы на которых выполняются за средства транспортного налога. Например, в 2019 году на участке автодороги Радость – Приозерный – Каменюки, который ранее был с гравийным покрытием, проложили асфальт.

– Ежегодно в программу вносим объекты, нуждающиеся в поверхностной обработке. Простыми словами, проводим работы, продлевающие срок эксплуатации асфальтового покрытия. Порядка 20 километров дорог каждый год подлежат поверхностной обработке, – уточняет начальник ДРСУ. – Подводя итог, отмечу, что все запланированное по госпрограмме на три года мы выполнили в полном объеме.

И строят, и благоустраивают

Кроме основной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог, силами ДРСУ выполняется благоустройство населенных пунктов Каменетчины. Так, в 2018 году в Высоком прошли областные "Дожинки". Город буквально преобразился к празднику, в чем немалая заслуга и местных дорожников. На нескольких улицах уложили новый асфальт, обновили центральную площадь у горисполкома, провели ремонт придомовых территорий. В Каменце бригада ДРСУ трудилась на стройплощадке пожарной аварийно-спасательной части. Сейчас дорожные мастера заняты на обустройстве территории нового 40-квартирного дома в микрорайоне Южный.

– Тесно сотрудничаем с сельхозпредприятиями района. Выполняем благоустройство ферм: вертикальную планировку (подсыпку под будущую застройку), устройство оснований под асфальтобетонные или плиточные покрытия, – перечисляет начальник ДРСУ №137. – Один из последних объектов, где завершаются работы, – молочно-товарный комплекс ОАО "Беловежский" в деревне Минковичи. Также проводим асфальтирование силосных траншей.

В структуре Высоковского ДРСУ №137 работает свой асфальтобетонный завод. С 2017 года здесь выпущено более 150 тыс. тонн асфальтобетона. Большую часть предприятие использует на собственные нужды, остальное реализует сторонним организациям. Функционируют песчаный и песчано-гравийный карьеры, есть сортирующая установка, которая разделяет песчано-гравийную смесь на три фракции. Тем самым предприятие обеспечивает себя материалами, что значительно удешевляет проведение необходимых работ на различных объектах.

Помогает штату профессионалов предприятия выполнять все точно по графику и то, что в наличии есть необходимая в работе техника: два асфальтоукладчика, автогрейдеры, комплекс катков, грузовые автомобили.

– Стараемся шагать в ногу со временем, ведь в дорожном строительстве, как и в любой другой сфере, появляются новые материалы, технологии, – говорит Сергей Шумило. – Например, в 2015 году мы освоили современную технологию восстановления гравийного покрытия с применением оборудования "RM-500", которое перерабатывает гравий, добавляя туда эмульсию для еще большей твердости.

Высоковское ДРСУ № 137 обслуживает около 700 километров автодорог местного значения. Более половины из них – сфальтированы. Еще 174 километра – уличная сеть в населенных пунктах Каменецкого района.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина МАНУЙЛИК.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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