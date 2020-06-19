Хороший знак

Социальной рекламы в стране за последние годы стало больше. И она востребована. Неслучайно наши пиарщики регулярно проводят семинары и конференции, на которых говорят о том, что поиск и создание нового образа Беларуси – задача сегодняшнего дня. Именно поэтому социальная реклама становится важным инструментом формирования настоящих нравственных ценностей общества.

Серия табличек в виде дорожных знаков с надписями на русском

и белорусском языках украсила недавно город Старые Дороги.

Они – необычные, интересные, добрые.

"Месца ў Старых Дарогах, побач з якiм усе загадваюць жаданні" – у фонтана; "Займіся сабой" – у стадиона; "Мечты сбываются" – естественно, у загса; "Верь в себя" – возле гимназии, "Шчасце ёсць" – в центре города возле аллеи роз; "Купі ёй кветкі" – на улице Кирова около линейки магазинов; "Усё будзе добра" – возле аптеки… После того, как "улетучится" зловредный коронавирус, в местном парке появится еще и "Место для поцелуев".

Веселые таблички-напоминания заставляют улыбнуться, задуматься, настроиться на позитивный лад и сделать что-то хорошее. Люди привыкли видеть дорожные знаки, а тут неожиданно, словно из земли, выросли другие, касающиеся наших взаимоотношений и поведения, и это тоже очень важно…

"Идешь, погруженный в свои мысли, привычно перемалывая в голове дневные заботы. Июньский вечер, теплота, запах нагретых трав… Солнышко катится за далекий лес. Еще один день твоей жизни прошел и никогда больше не повторится, – делится впечатлением студентка педвуза, местная жительница Анастасия Лапаник. – Внезапно внимание приковывает табличка в стилистике дорожного знака – "Позвони родителям". Ты останавливаешься, задумываешься… А ведь действительно, со вчерашнего дня не звонила, не слышала родной голос…Что может быть важнее этого, какие рутинные хлопоты? Достаешь телефон, не спеша набираешь самый знакомый номер. Ну разве не классно?"

Кстати, подобный опыт социальной рекламы в столь оригинальном виде уже есть в Бресте и Гродно. Теперь таким необычным способом решили украсить улицы и наши малые города. Стародорожане в этом смысле – первопроходцы!

Один из инициаторов креативного проекта – заместитель председателя Стародорожского райисполкома по строительству и ЖКХ Дмитрий Сосинович.

"Во время путешествий туристы часто подмечают мелочи по благоустройству улиц. Это могут быть нестандартные скамейки, остановки, решетки, нумерация… Мы тоже искали какие-то фишки из опыта других городов, которые хотелось бы видеть и в своем. Напечатали в прошлом году в нашей районной газете призыв обращаться со своими идеями по благоустройству города непосредственно к нам, – рассказывает Дмитрий Николаевич. – Как раз приближался праздник – 495-летие Старых Дорог, и мы приступали к масштабной реконструкции городского парка. Правда, тогда никто не отозвался. А вот в этом году начали поступать звонки, люди охотно делились интересными творческими задумками.

Предложили, в частности, и такие таблички. Согласовали инициативу с руководством района – и дело пошло. Новшества вызывают у всех только положительные эмоции. Люди отмечают в соцсетях, что облик города меняется в лучшую сторону, и это, конечно же, радует. Путешествуйте по нашим уютным Старым Дорогам, обращайте внимание на эти добрые знаки, фотографируйтесь и получайте удовольствие!".

Как рассказали в Стародорожском исполкоме, придуман у них еще и интересный ход для профилактики дорожного травматизма. Трафаретами планируют прямо на асфальт нанести надписи: "Возьми ребенка за руку!", "Сними наушники!", "Посмотри налево!", "Слезай с велосипеда!" и другие.

"Это тоже социальная реклама, через которую хотелось бы привить привычку особой внимательности взрослых и детей при переходе проезжей части", – уточняет Дмитрий Сосинович.

Возможно, вскоре появится и еще одна необычная разметка: изображение любимой с детства лошадки – зебры. Такие фишки – тоже неплохой способ удивить жителей и гостей города.

Кстати, вы позвонили родителям?

Елена НИКОЛАЕВА, 7 Дней

Фото Олега ДОРОШКО