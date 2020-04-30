Хорошо работать не запретишь!

Нынешняя весна запомнится труженикам ОАО "Журавлиное" не только рекордно ранним севом зерновых. В середине марта стало известно о присоединении к ним соседнего хозяйства.

Серьезные планы…

ОАО "Журавлиное" – один из флагманов сельскохозяйственной отрасли района. Производственная база предприятия – это молочно-товарные комплексы, комплексы по выращиванию нетелей, комбикормовый завод, крупный свинокомплекс и другие объекты, где применяются самые современные технологии и предъявляются высокие требования к специалистам. Развитие производства продолжается. Так, коллектив хозяйства под руководством Дмитрия Якутчика из года в год идет на рекорды, увеличивая объемы производства молока и свинины.

Директор предприятия – потомственный аграрий. Мать трудилась заведующей фермой, отец – механизатором, а бабушка много лет проработала главным ветврачом.

– Выбор профессии для меня был очевиден. Родители своим примером приучили меня к труду. Да и самому всегда хотелось им помочь: с отцом косил траву, ведь держали корову, копал картошку и свеклу. Поэтому для меня в сельском хозяйстве ничего нового нет – все знакомо с самого детства, – вспоминает собеседник.

Дмитрий Якутчик возглавляет ОАО "Журавлиное" два года. Предельно грамотно прорабатывает стратегию развития хозяйства и уже давно нашел поддержку в этом деле со стороны коллектива. Так что известие о присоединении ОАО "Экспериментальная база "Белоусовщина", а это ни много ни мало 4500 тыс. га земель и 1555 голов дойного стада, здесь не стало полной неожиданностью.

– Давно назрела необходимость расширения как площадей, так и объемов производства. Ведь не секрет, что сегодня молочная отрасль самая прибыльная в республике. В свое время на строительство и реконструкцию ферм хозяйство оформляло кредиты, и теперь, чтобы их выплачивать, нужно значительно наращивать объемы по молоку, – поясняет руководитель. – В день реализуем 100 тонн молока, а с присоединением будем продавать 120-130 тонн.

Кроме того, продолжим заниматься семеноводством, ведь это не менее прибыльное направление.

Первым делом на присоединенных площадях решено усилить сев: внесено более 10 тыс. тонн органики, на полях вовсю работала техника по подготовке почвы под кукурузу. К слову, сев ранних зерновых в "Журавлином" завершили одними из первых в районе. Ранняя весна, по словам специалистов хозяйства, позволила провести все работы без спешки в умеренном режиме. На повестке дня – посеять однолетние травы и кукурузу. В планах – справиться за три недели.

…и весомые результаты

По словам директора, в хозяйстве растениеводство полностью работает под потребности животноводческой отрасли. Большое внимание уделяется заготовке качественных кормов. Хорошее подспорье в этом плане оказывает собственный комбикормовый завод, производительность которого – 16 тонн готовой продукции в час. Его строительство позволило предприятию из года в год экономить огромные деньги, получая собственные высококачественные комбикорма. В месяц здесь производят порядка 4 тыс. тонн рассыпчатого и гранулированного комбикорма. Также работает собственная аккредитованная лаборатория, где проводится анализ растительных кормов по 19 показателям и комбикормов.

Немалую прибыль дает производство свинины. За 2019 год ее реализовано 7083 тонн.

– Это рекордный показатель для хозяйства. За 10 лет он увеличился в два раза. Так, в 2010 году продавали всего 3402 тонны мяса, – отмечает Дмитрий Михайлович. – Постоянно идет модернизация комплекса. Своими силами проводим ремонт секторов, ставим новое оборудование. Также увеличиваются среднесуточные привесы и рост поголовья. Сегодня поголовье свиней составляет порядка 38 тыс. голов.

Есть в хозяйстве и свой сад, он занимает около 170 га. Основное направление – выращивание яблок. Больше доверяют здесь рентабельному сорту "айдаред", он занимает 70% сада. Также выращивают сорта: "имант", "алеся", "весялина", "вербное", "шампион", "глостер". Три гектара земли отведено под крупноплодную красную алычу. Ее урожай реализуют через фирменные магазины, которых на сегодняшний день у сельхозпредприятия насчитывается уже шесть. Торговые точки обслуживают население своих деревень – их на территории хозяйства 24, – а также жителей Пружан. Не залеживаются на прилавках мясо, мясные полуфабрикаты и другая продукция, производимая в ОАО "Журавлиное".

В центре внимания

Обрабатывать тысячи гектаров земли без современной техники было бы просто невозможно. Поэтому обновлению машинно-тракторного парка, приобретению высокопроизводительных агрегатов в хозяйстве уделяют самое пристальное внимание и следят за новинками, которые внедряют у себя. В наличии зерно- и кормоуборочные комбайны отечественного и импортного производства, энергонасыщенные "МТЗ" и "Джон-Диры", грузовые автомобили разной грузоподъемности. Всего насчитывается около 200 единиц техники, позволяющей качественно и в оптимальные сроки выполнять все полевые работы.

– Но какой бы сверхсовременной ни была техника, главное – это кадры, – уверен директор хозяйства. – Именно от слаженной работы, ответственного отношения к делу и дисциплинированности нашего коллектива зависит общий результат.

Чтобы создавать условия работы, руководство хозяйства наряду с достойной заработной платой обеспечивает работников комфортным жильем. В хозяйстве не только строят новое, но и покупают вторичное жилье. Так в этом году ОАО приобрело в собственность две квартиры. В планах – построить в Клепачах 18-квартирный жилой дом. Конечно, не забывают здесь и про совместные поездки, экскурсии, спортивные соревнования, с которых возвращаются домой с победой.

Многоотраслевое хозяйство специализируется на производстве свинины, молока, кормов, выращивании зерновых, рапса, кукурузы, продукции садоводства. Основным видом деятельности является производство молока, доля данного вида деятельности в общем объеме выручки составляет более 57%.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА