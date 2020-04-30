Хорошо работать не запретишь!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:30 Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен на неопределенный срок В мире
10:29 В Минской области планируют обеспечить жильем в этом году более 3,1 тыс. многодетных семей Регионы
10:22 Гороскоп на май 2020 Калейдоскоп
10:18 Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время Общество
10:10 Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине Общество
10:07 В Минске открывается сезон фонтанов Регионы
10:07 Житель Пуховичского района незаконно продавал маски и антисептики Происшествия
10:04 Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:47 Более 1 кг ртути собрали работники МЧС в Молодечненском районе Происшествия
09:47 Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года Общество
09:37 "Белавиа" возобновит полеты в Милан с 2 мая Общество
09:25 Казахстан с 4 мая существенно смягчает карантин В мире
09:25 ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования Общество
09:05 Цена нефти Brent выросла более чем на 9% В мире
09:00 100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"! Общество
08:59 Гомельская организация БОКК запускает онлайн-проект по основам оказания первой помощи Регионы
08:43 Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США В мире
08:38 Спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду" стартует в Могилеве 1 мая Регионы
08:20 Итоги областного фестиваля патриотической песни подведут в Гродно Регионы
08:12 Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут Спорт
08:03 Звания "Человек года Брестчины" удостоены 16 человек Регионы
07:48 Илон Маск считает, что введенные в США из-за пандемии меры нарушают права людей В мире
07:44 Маевку в онлайн-формате проведут в Гродно Регионы
07:37 Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки возросло на 66 тыс. В мире
07:18 Лукашенко поздравил с днем рождения Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Президент
07:15 Девять организаций Минска участвуют сегодня в электронной ярмарке вакансий Регионы
07:04 Достопримечательности Пинского района обозначат QR-кодами Регионы
07:01 Лукашенко: для белорусов созидательная работа под мирным небом остается величайшей ценностью Президент
07:00 Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы Общество
00:59 В ВОЗ надеются, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год В мире
Все новости
Все новости
Регионы
30 апреля 2020, 09:32

Хорошо работать не запретишь!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Нужен нам берег Ружанский
Надежность сферы ЖКХ

Нынешняя весна запомнится труженикам ОАО "Журавлиное" не только рекордно ранним севом зерновых. В середине марта стало известно о присоединении к ним соседнего хозяйства.

Серьезные планы…

ОАО "Журавлиное" – один из флагманов сельскохозяйственной отрасли района. Производственная база предприятия – это молочно-товарные комплексы, комплексы по выращиванию нетелей, комбикормовый завод, крупный свинокомплекс и другие объекты, где применяются самые современные технологии и предъявляются высокие требования к специалистам. Развитие производства продолжается. Так, коллектив хозяйства под руководством Дмитрия Якутчика из года в год идет на рекорды, увеличивая объемы производства молока и свинины.

Директор предприятия – потомственный аграрий. Мать трудилась заведующей фермой, отец – механизатором, а бабушка много лет проработала главным ветврачом.

– Выбор профессии для меня был очевиден. Родители своим примером приучили меня к труду. Да и самому всегда хотелось им помочь: с отцом косил траву, ведь держали корову, копал картошку и свеклу. Поэтому для меня в сельском хозяйстве ничего нового нет – все знакомо с самого детства, – вспоминает собеседник.

Дмитрий Якутчик возглавляет ОАО "Журавлиное" два года. Предельно грамотно прорабатывает стратегию развития хозяйства и уже давно нашел поддержку в этом деле со стороны коллектива. Так что известие о присоединении ОАО "Экспериментальная база "Белоусовщина", а это ни много ни мало 4500 тыс. га земель и 1555 голов дойного стада, здесь не стало полной неожиданностью.

– Давно назрела необходимость расширения как площадей, так и объемов производства. Ведь не секрет, что сегодня молочная отрасль самая прибыльная в республике. В свое время на строительство и реконструкцию ферм хозяйство оформляло кредиты, и теперь, чтобы их выплачивать, нужно значительно наращивать объемы по молоку, – поясняет руководитель. – В день реализуем 100 тонн молока, а с присоединением будем продавать 120-130 тонн.

Кроме того, продолжим заниматься семеноводством, ведь это не менее прибыльное направление.

Первым делом на присоединенных площадях решено усилить сев: внесено более 10 тыс. тонн органики, на полях вовсю работала техника по подготовке почвы под кукурузу. К слову, сев ранних зерновых в "Журавлином" завершили одними из первых в районе. Ранняя весна, по словам специалистов хозяйства, позволила провести все работы без спешки в умеренном режиме. На повестке дня – посеять однолетние травы и кукурузу. В планах – справиться за три недели.

…и весомые результаты

По словам директора, в хозяйстве растениеводство полностью работает под потребности животноводческой отрасли. Большое внимание уделяется заготовке качественных кормов. Хорошее подспорье в этом плане оказывает собственный комбикормовый завод, производительность которого – 16 тонн готовой продукции в час. Его строительство позволило предприятию из года в год экономить огромные деньги, получая собственные высококачественные комбикорма. В месяц здесь производят порядка 4 тыс. тонн рассыпчатого и гранулированного комбикорма. Также работает собственная аккредитованная лаборатория, где проводится анализ растительных кормов по 19 показателям и комбикормов.

Немалую прибыль дает производство свинины. За 2019 год ее реализовано 7083 тонн.

Это рекордный показатель для хозяйства. За 10 лет он увеличился в два раза. Так, в 2010 году продавали всего 3402 тонны мяса, – отмечает Дмитрий Михайлович. – Постоянно идет модернизация комплекса. Своими силами проводим ремонт секторов, ставим новое оборудование. Также увеличиваются среднесуточные привесы и рост поголовья. Сегодня поголовье свиней составляет порядка 38 тыс. голов.

Есть в хозяйстве и свой сад, он занимает около 170 га. Основное направление – выращивание яблок. Больше доверяют здесь рентабельному сорту "айдаред", он занимает 70% сада. Также выращивают сорта: "имант", "алеся", "весялина", "вербное", "шампион", "глостер". Три гектара земли отведено под крупноплодную красную алычу. Ее урожай реализуют через фирменные магазины, которых на сегодняшний день у сельхозпредприятия насчитывается уже шесть. Торговые точки обслуживают население своих деревень – их на территории хозяйства 24, – а также жителей Пружан. Не залеживаются на прилавках мясо, мясные полуфабрикаты и другая продукция, производимая в ОАО "Журавлиное".

В центре внимания

Обрабатывать тысячи гектаров земли без современной техники было бы просто невозможно. Поэтому обновлению машинно-тракторного парка, приобретению высокопроизводительных агрегатов в хозяйстве уделяют самое пристальное внимание и следят за новинками, которые внедряют у себя. В наличии зерно- и кормоуборочные комбайны отечественного и импортного производства, энергонасыщенные "МТЗ" и "Джон-Диры", грузовые автомобили разной грузоподъемности. Всего насчитывается около 200 единиц техники, позволяющей качественно и в оптимальные сроки выполнять все полевые работы.

– Но какой бы сверхсовременной ни была техника, главное – это кадры, – уверен директор хозяйства. – Именно от слаженной работы, ответственного отношения к делу и дисциплинированности нашего коллектива зависит общий результат.

Чтобы создавать условия работы, руководство хозяйства наряду с достойной заработной платой обеспечивает работников комфортным жильем. В хозяйстве не только строят новое, но и покупают вторичное жилье. Так в этом году ОАО приобрело в собственность две квартиры. В планах – построить в Клепачах 18-квартирный жилой дом. Конечно, не забывают здесь и про совместные поездки, экскурсии, спортивные соревнования, с которых возвращаются домой с победой.

Многоотраслевое хозяйство специализируется на производстве свинины, молока, кормов, выращивании зерновых, рапса, кукурузы, продукции садоводства. Основным видом деятельности является производство молока, доля данного вида деятельности в общем объеме выручки составляет более 57%.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область сельское хозяйство
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минской области планируют обеспечить жильем в этом году более 3,1 тыс. многодетных семей
Фото из архива В Минске открывается сезон фонтанов
Нужен нам берег Ружанский
Фото из архива Гомельская организация БОКК запускает онлайн-проект по основам оказания первой помощи
Фото из архива Спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду" стартует в Могилеве 1 мая
Фото из архива Итоги областного фестиваля патриотической песни подведут в Гродно
Главное
Фото из архива Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая
Для диверсификации поставок нефти - в Беларуси в этом году начнут строить нефтепровод Гомель-Горки
В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19
100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы
Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время
В Беларуси вводятся новые подходы к расчету показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита
Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине
ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования
Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок
Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco
Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна
Звания "Человек года Брестчины" удостоены 16 человек
Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19
В Минске открывается сезон фонтанов
Девять организаций Минска участвуют сегодня в электронной ярмарке вакансий
Гороскоп на май 2020
Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года
Международная фармкомпания передаст Беларуси потенциально эффективный для лечения COVID-19 препарат
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.