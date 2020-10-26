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26 октября 2020, 20:52

"Хотим работать и зарабатывать" - сотрудники "Гомсельмаша" о призывах к забастовкам

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хотим спокойно работать и зарабатывать для обеспечения своих семей. Таким мнением поделился с журналистами токарь сборочно-сдаточного цеха (ССЦ) ОАО "Гомсельмаш" Александр Подосинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Подосинов работает на предприятии с 1977 года, причем 40 лет - в ССЦ. Мужчина не понимает тех, кто призывает к забастовкам. "Конвейер загружен, мы работаем на полную силу. Работа есть, а значит, и зарплата будет. Наши люди негативно относятся к призывам бастовать. У всех есть дети, кому-то нужно платить по кредитам. Все понимают обстановку. Сейчас идет вторая волна коронавируса, вот с этим недугом нужно бороться. А наш народ трудолюбивый, мы хотим работать и зарабатывать", - подчеркнул токарь.

Маляр с 10-летним стажем на предприятии Ирина Гракун приятно удивлена нехарактерными для осенне-зимнего сезона объемами работы: "Несмотря на осень, у нас стопроцентная, даже, наверное, трехсотпроцентная загрузка, и оплата, естественно, радует. Выходим работать и по субботам, если надо - остаемся на вторую смену. Работы очень много. Нам некогда думать о чем-то постороннем. Как мать троих детей, просто хочу спокойно работать и обеспечивать своих детей. Не надо нас ни во что ввязывать", - отметила она.

Ведущий инженер управления охраны труда и персонала Максим Анисовец также поддерживает точку зрения о праве на труд и самореализацию. "Мы с коллегами солидарны в этой позиции. Не понимаем тех, кто открыто призывает выйти на улицу и не работать. Некоторые опасения иногда закрадываются из-за тех, кто не думает о завтрашнем дне. Ведь если остановятся такие крупные предприятия, как "Гомсельмаш", наверняка, последствия будут печальные. Каждый человек, который работает у нас, трудится не только на благо страны, но и для благополучия своей семьи", - сказал ведущий инженер.

Сейчас на главном конвейере "Гомсельмаша" одновременно собирают 25 комбайнов. Процесс идет - каждый выполняет свою операцию. При плановой работе и стабильной подаче комплектующих все идет без остановки. Загруженность конвейера - это показатель работы всего предприятия.

За восьмичасовую смену на "Гомсельмаше" собирают 10-12 комбайнов. Производство работает в одну смену. "При необходимости на узких местах люди остаются в продленную смену. Рабочий день продляется на 2-4 часа, при этом предусмотрена доплата в двойном размере", - рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам ОАО "Гомсельмаш" Александр Конопацкий.

По результатам девяти месяцев 2020 года, коллектив сработал достойно. "Достаточно высокие показатели и по рентабельности, и по индексу физического объема, и по экспортным поставкам. Практически все показатели выполнены с плюсом от двух до 10% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил заместитель гендиректора.

В напряженном производственном ритме проходит и последний квартал 2020-го. На ноябрь много работы - 220 зерноуборочных машин плюс кормоуборочная техника. Серьезный портфель заказов сформирован на следующий год.

Не было на "Гомсельмаше" остановок и сбоев из-за ситуации с коронавирусом. "Президент не вводил карантинных мер. Люди за это ему благодарны. Мы не остановились, а работали. И когда Европа ушла на карантин, мы к уборочному сезону сделали машины, которые нужны были аграриям. И мы отправляли их практически "с колес": сразу после обкатки загружали на трал", - отметил Александр Конопацкий.

В период первой волны были приняты меры безопасности, введен масочный режим, организована термометрия. И сейчас все подразделения обеспечили антисептическими средствами и СИЗами, разграничено время обедов.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

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