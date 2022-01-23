Ховалыг: современные поколения должны помнить о героях, отдавших жизни во благо потомков

23 января, Октябрьский район /Корр. БЕЛТА/. Современные поколения должны всегда помнить о героях, отдавших жизни во благо своих потомков. Такое мнение высказал сегодня журналистам глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время визита делегации российского региона в Октябрьский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В деревне Протасы у братской могилы, в которой захоронены 253 партизана и красноармейца, на митинге гости, руководство Гомельской области, местные жители вспоминали о подвиге уроженца Тывы Героя Советского Союза Михаила Бухтуева. Боевое крещение ему довелось принять более чем в 4 тыс. км от родного края. 25 июня 1944 года батальону, где служил Михаил, была поставлена задача овладеть опорным пунктом противника - железнодорожной станцией Черные Броды. Танк Т-34 под командованием лейтенанта Дмитрия Комарова уничтожил около взвода фашистов и несколько огневых точек врага. Когда боеприпасы закончились, а поврежденный танк загорелся, экипаж протаранил немецкий бронепоезд, который вел огонь по наступающим советским танкам и пехоте. Площадки с орудиями врага были сброшены с рельсов, а бронепоезд выведен из строя. 18-летний механик-водитель Михаил Бухтуев героически погиб. Как было отмечено на митинге, это был первый и единственный в истории войн танковый таран бронепоезда.

Во время митинга и возложения гирлянды и цветов в д.Черные Броды, на месте совершения подвига 18-летним танкистом Михаилом Бухтуевым

"Нам, а в особенности молодому поколению никак нельзя забывать историю, страшные дни войны. Должна быть вечная память героям, которые отдали свои жизни во имя, во благо будущих поколений. И сегодня очень важно проводить воспитательную, патриотическую работу в этом направлении", - сказал Владислав Ховалыг.

"Для белорусского народа историческая память о павших в борьбе за свободу, за независимость Родины, память о жертвах нацизма священна. Как и для россиян. У нас многовековая общая история, единые культурные и духовные ценности", - отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Владислав Ховалыг передал горсть тувинской земли, которую в день годовщины подвига Михаила Бухтуева торжественно внесут на его могилу.

Владислав Ховалыг во время передачи земли с родины Героя Советского Союза Михаила Бухтуева председателю Октябрьского райисполкома Сергею Довгалёву

Память героев на митинге почтили минутой молчания. К братской могиле возложили венки и цветы. Траурная церемония прошла и на месте самого тарана.

Сегодня в Октябрьском был также подписан протокол о намерениях сотрудничества между Республикой Тыва и Гомельским облисполкомом.-0-

Митинг и возложение венков к братской могиле в д.Протасы

Иван Крупко и Владислав Ховалыг

Во время митинга и возложения гирлянды и цветов в д.Черные Броды, на месте совершения подвига 18-летним танкистом Михаилом Бухтуевым

Фото Сергея Холодилина