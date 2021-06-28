Хозяйства Брестской области планируют закупить 50 зерноуборочных комбайнов

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области планируют закупить к жатве 50 новых зерноуборочных комбайнов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.

В регион уже поставлено 32 высокопроизводительных комбайна КЗС-1218 "Палессе GS12". В частности, их получили предприятия в Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Брестском, Ганцевичском районах. Еще 18 единиц зерноуборочной техники от компании "Гомсельмаш" в этих и других районах ожидают со дня на день. Сельхозорганизации приобретают машины на условиях долгосрочной аренды (в лизинг) на 7,5 лет в основном за собственные средства.

С учетом новой техники всего в уборочной кампании в области будут задействованы 1400 комбайнов. Средняя нагрузка на одну машину составит 252 га. В некоторых хозяйствах она значительно выше среднеобластной. Так, в Барановичском районе на один комбайн приходится в среднем 300 га уборочной площади, в Ганцевичском - 290 га, Кобринском - 285 га.

Сейчас в сельскохозяйственных организациях завершают ремонт зерноуборочной техники: идут регулировка машин и работы по герметизации комбайнов для недопущения потерь урожая. По заданию Минсельхозпрода до 1 июля должна быть обеспечена готовность не менее 95% участвующей в уборочной страде техники. В регионе около 20% комбайнов работают с истекшим сроком амортизации. При этом машины имеют ухоженный вид, находятся в технически исправном состоянии, отметил начальник отдела облсельхозпрода.

В Брестской области всего в этом году аграриям предстоит убрать зерновые (без учета кукурузы, гречихи и проса) на площади в 350,7 тыс. га. Начало жатвы в регионе ожидается в середине июля. Хотя пробные выходы в поле могут состояться гораздо раньше.-0-