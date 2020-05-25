Хозяйства Брестской области пополняют запасы травяных кормов за счет озимых культур

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области активно ведут заготовку кормов из озимых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

"Погодные условия нынешней весной были не самыми благоприятными для роста многолетних трав. Недостаток влаги и низкие температуры негативно отразились на формировании травостоя. Пока растения набирают массу, заготовка кормов главным образом ведется на полях с озимыми сурепицей и рожью", - отметил начальник отдела облсельхозпрода.

Так, из 97 тыс. т сенажа 60 тыс. т заготовлены из озимых культур, как и большая часть силоса. Его, к слову, планируется заготовить примерно 4,5 млн т - почти на 1 млн т больше, чем в 2019 году. Ставка делается на кукурузу, площади под которую в области расширены на 30 тыс. га.

К заготовке кормов в регионе приступили почти две недели назад - практически в те же сроки, что и в 2019-м. На 25 мая травы первого укоса убраны на 8,5% площадей. Активнее всего эту работу ведут в Брестском, Малоритском, Березовском, Пинском, Ивацевичском и Кобринском районах. Ожидается, что с потеплением начнется массовая кормозаготовка, и темпы косовицы вырастут.

Для стабильного запаса кормов всего в этом году в сельхозпредприятиях области планируют заготовить свыше 1,8 млн т кормовых единиц - 29 ц кормовых единиц на условную голову скота в общественном животноводстве.-0-