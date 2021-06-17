Хозяйства Брестской области завершают первый укос трав

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершается уборка трав первым укосом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На 17 июня в целом по области первый этап зеленой жатвы проведен на 237,8 тыс. га, что составляет 98,8% плана. В половине районов первый укос трав уже завершили.

"Несмотря на то, что косовицу начали на неделю позже по сравнению с прошлым годом, сейчас идем с опережением графика на пять дней. Наверстать отставание и провести кампанию в оптимальные сроки позволила хорошая организация работ и готовность хозяйств к уборке. В свою очередь благоприятные погодные условия способствовали формированию хорошего травостоя", - отметил Виталий Рудь.

Основной упор делается на заготовку сенажа. Его уже заложено на 200 тыс. т больше по сравнению с прошлогодним уровнем. Это обусловлено тем, что все больше сельхозорганизаций переводят общественное животноводство на стойловое содержание скота. Так, в половине районов с трав первого укоса заготовили более 50% сенажа от необходимого объема. Сена заложено 8% от плана, силоса - немногим более 4%. В целом выполнена пятая часть плана по заготовке травяных кормов. В расчете на условную голову скота заготовлено 6,4 ц кормовых единиц.

Заготовка кормов в Брестской области продолжается. Со следующей недели аграрии планируют приступить к кошению трав вторым укосом.-0-