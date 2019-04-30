Хозяйства Брестской области завершают посадку картофеля

30 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершается посадка картофеля - темпы работ в 1,3 раза превышают прошлогодние, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На 30 апреля работы на картофельных полях завершены в Каменецком, Кобринском, Ляховичском, Пружанском районах. На последних гектарах идет посадка клубней в Барановичском, Березовском, Ивановском районах. В целом по области картофель высажен на 3,5 тыс. га, что составляет 87% плана.

Самые большие площади под эту культуру отведены в Лунинецком районе - 900 га, 60% из которых относится к крупнотоварным фермерским хозяйствам. Так, в ФХ "Новицких" высадили 320 га картофеля, ФХ "Юлиан" - 160 га. В Ивановском районе под картофель отведено около 700 га, ровно половина этой площади находится на полях ОАО "Агро Мотоль". На третьем месте по объемам выращивания картофеля Пружанский район - 450 га.

В целом по области картофель планируется посадить на 4,1 тыс. га, в том числе около 1 тыс. га - в фермерских хозяйствах. Работы ведутся в оптимальные агротехнические сроки. В целях улучшения сортового и репродукционного состава приобретено 960 т элитных семян картофеля, что составляет 120% плана, в том числе 380 т закуплено за рубежом.

"Стратегия развития картофелеводства в регионе заключается в наращивании производства за счет интенсивного земледелия. С этой целью при планировании все больше ориентируемся на сельхозорганизации, в которых обеспечивается полный технологический процесс возделывания картофеля: имеется в наличии необходимая техника, оборудование для сортировки клубней, хранилища", - отметил Виталий Рудь.

В этом году в Брестской области планируется собрать 196 тыс. т клубней картофеля (в 2018 году валовой сбор составил около 195 тыс. т). В сельхозорганизациях рассчитывают получить 110 тыс. т (в 2018 году - 106,8 тыс. т).-0-