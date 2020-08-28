Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 28 августа 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:36 В ЕЭК обсудили реализацию соглашения о прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров после ратификации Экономика
15:29 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год Спорт
15:19 Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации Общество
15:10 Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году Общество
15:09 ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой Регионы
15:03 Испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре Общество
14:38 Число жертв "Лауры" в Луизиане возросло до 6 В мире
14:38 Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования Общество
14:12 "На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах Президент
14:08 "Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей Экономика
14:02 Макрон предостерег Европу от повторения ошибок начального периода распространения COVID-19 В мире
14:01 Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса Регионы
14:00 Легковушка врезалась в дерево и повредила припаркованный автомобиль в Минске Происшествия
13:50 Белорусский рубль на торгах 28 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:44 Аппараты компьютерной томографии установили в 9 столичных поликлиниках Общество
13:40 Системы видеонаблюдения к началу учебного года установили в 13 школах Гомельской области Регионы
13:35 В новом микрорайоне Лиды все дома оборудуют электроплитами Регионы
13:26 Бабурин: к забастовкам в Беларуси призывают только работников госпредприятий, которые давно мешают конкурентам Политика
13:24 Лукашенко: за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет Президент
13:20 В Могилеве прошла областная педагогическая конференция Регионы
13:20 Миорский металлопрокатный завод выпустил первую товарную продукцию Регионы
13:08 В Бресте реализуют проект по стимулированию потенциала технологий индустрии 4.0 Регионы
13:08 "Иначе я тогда поступить не мог" - Лукашенко о принятии присяги под бело-красно-белым флагом Президент
13:02 Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса Президент
13:01 "Мы им покажем, что такое санкции" - Лукашенко обещает ответ на санкционные меры Президент
13:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19 Общество
13:00 СК завершил расследование дела о хищении денег из банкоматов в Минске и Могилеве Происшествия
12:35 Парк-музей "Сула" предлагает школьникам бесплатное посещение 29 августа Афиша
12:34 Молния убила 9 подростков в Уганде В мире
12:34 Задержан человек, совершивший разбойное нападение на АЗС в Лидском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
28 августа 2020, 14:01

Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Под ценную масленичную культуру в регионе отвели 61,5 тыс. га. Это на 6,1 тыс. га, или на 11%, больше по сравнению с уборочной площадью нынешнего года. На 28 августа озимый рапс посеян на 58,1 тыс. га, что составляет 95% плана. Полностью завершили сев сельхозпредприятия Кобринского, Каменецкого и Пружанского районов.

"В области постоянно расширяются посевные площади под озимый рапс. Это нужно для обеспечения потребности общественного животноводства в собственном белковом сырье. Кроме того, культура зарекомендовала себя как весьма рентабельная. В этом году хозяйства намолотили 155 тыс. т маслосемян рапса - на 25 тыс. т больше, чем в 2019-м. На круг получено 28 ц зерна, это на 3 ц выше уровня прошлого года", - отметил Виталий Рудь.

Одновременно в эти дни в регионе идет уборка проса и гречихи. Также аграрии активно готовят почву под сев озимых зерновых культур - под эти цели уже подготовлено более 45 тыс. га, или 16% от плана. Область практически завершила сдачу зерна колосовых культур государству - выполнено 99,4% госзаказа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область сельское хозяйство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой
Фото из архива Системы видеонаблюдения к началу учебного года установили в 13 школах Гомельской области
Фото из архива В новом микрорайоне Лиды все дома оборудуют электроплитами
Во время мероприятия В Могилеве прошла областная педагогическая конференция
Фото Миорского металлопрокатного завода Миорский металлопрокатный завод выпустил первую товарную продукцию
Фото из архива В Бресте реализуют проект по стимулированию потенциала технологий индустрии 4.0
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 90%
От 2 500 рублей за метр - квартиры в доме "Глазго"! Работникам здравоохранения - скидка до 20%!
Топ-новости
Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса
"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей
Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования
Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа
Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Бабурин: к забастовкам в Беларуси призывают только работников госпредприятий, которые давно мешают конкурентам
Депутат: мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить
Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации
ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой
В Беларуси определен порядок поступления иностранной безвозмездной помощи
В Беларуси реализуется известная четырехступенчатая модель гибридной войны - Щекин
Не повторяйте наших ошибок - мэр украинской Горловки
Петришенко: некоторые родители сами втягивают детей в участие в несанкционированных мероприятиях
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.