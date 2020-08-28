28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Под ценную масленичную культуру в регионе отвели 61,5 тыс. га. Это на 6,1 тыс. га, или на 11%, больше по сравнению с уборочной площадью нынешнего года. На 28 августа озимый рапс посеян на 58,1 тыс. га, что составляет 95% плана. Полностью завершили сев сельхозпредприятия Кобринского, Каменецкого и Пружанского районов.

"В области постоянно расширяются посевные площади под озимый рапс. Это нужно для обеспечения потребности общественного животноводства в собственном белковом сырье. Кроме того, культура зарекомендовала себя как весьма рентабельная. В этом году хозяйства намолотили 155 тыс. т маслосемян рапса - на 25 тыс. т больше, чем в 2019-м. На круг получено 28 ц зерна, это на 3 ц выше уровня прошлого года", - отметил Виталий Рудь.

Одновременно в эти дни в регионе идет уборка проса и гречихи. Также аграрии активно готовят почву под сев озимых зерновых культур - под эти цели уже подготовлено более 45 тыс. га, или 16% от плана. Область практически завершила сдачу зерна колосовых культур государству - выполнено 99,4% госзаказа.-0-