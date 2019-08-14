Хозяйства Брестской области завершают второй укос трав

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершается второй укос трав, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На 14 августа травы в регионе скошены на 155 тыс. га. Для общественного животноводства заготовлено 668,5 тыс. т кормовых единиц травяных кормов, в расчете на одну условную голову - 10,4 ц кормовых единиц. Такой запас уже заложен более чем в половине хозяйств области. Самым продуктивным зеленый конвейер оказался в Ивановском районе, где на одну условную голову заготовили 12,3 ц кормовых единиц. В тройке лидеров также Лунинецкий (11,9 ц) и Ганцевичский (11 ц) районы. В целом для зимовки скота в этом году в области планируется заготовить не менее 28 ц кормовых единиц травяных кормов на условную голову.

"Несмотря на погодные условия, травостой в этом году сформировался неплохой. Некоторые хозяйства приступили к кошению люцерны третьим укосом. На сегодня аграрии уже перешагнули рубеж в заготовке 2 млн т сенажа - это на 300 тыс. т больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года", - отметил Виталий Рудь.

Отдельные хозяйства приступили к заготовке кукурузного силоса. В этом году на эти цели в области отведено 161,5 тыс. га - почти на 11 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Сельхозорганизации региона практически завершили жатву зерновых колосовых культур. Сейчас техника переместилась на поля с просом. Этой культурой в области засеяно 3,3 тыс. га. На сегодня убрано 11% площадей, намолочено 836 т зерна при урожайности 24 ц/га (в 2018 году - 22,2 ц/га).

Параллельно аграрии ведут сев озимого рапса. Его планируется посеять на 60 тыс. га. Уже засеяна пятая часть площадей, в Каменецком районе - более половины.-0-