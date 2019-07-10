10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области завершили уборку озимого ячменя, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Под культуру в регионе было отведено 4,6 тыс. га. Больше всего в Ивановском районе - 1,2 тыс. га. Общий намолот превысил 20 тыс. т, что на 40% больше уровня прошлого года. Средняя урожайность культуры составила 43 ц/га (в 2018-м - 30,2 ц/га). Самой урожайной оказалась нива в Пинском районе - 66 ц/га. Земледельцы Барановичского района получили на круг 58 ц зерна ячменя, Брестского - 52,4 ц, Жабинковского - 51,1 ц. В трех хозяйствах - ОАО "Оснежицкое" Пинского района, СПК "Вознесенский" Жабинковского и "Липникский" Дрогичинского - получено более 70 ц/га.

Хозяйства региона массово приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Темпы жатвы сдерживают дожди. Так, за 9 июля по области убрано 2,2 тыс. га зерновых, или 0,7% планируемых площадей. На эту дату в прошлом году было убрано 7,9 тыс. га (2,4%). Аграрии используют каждый погожий час, чтобы убрать выращенный урожай. Всего на 10 июля зерновые и зернобобовые обмолочены на 19 тыс. га, что составляет 5,6% от плана. Намолочено 68,2 тыс. т зерна при урожайности 36 ц/га. На эту дату в прошлом году она составляла 27,3 ц/га. В лидерах уборочной кампании Брестский и Каменецкий районы, где уже убрано 19% и 15,5% площадей соответственно. В этом году хлеборобов радует пшеница - ее урожайность в среднем по области составляет 40,4 ц/га (на эту дату в 2018-м - 27 ц/га). Почти на 10% выше урожайность тритикале, на 7% - ржи.

В сельхозпредприятиях продолжается уборка озимого рапса. На сегодня масличная культура убрана на 61,6% плановых площадей. Намолочено 70,2 тыс. т семян рапса при урожайности 22,2 ц/га (в 2018-м - 18,9 ц/га). Практически завершают уборку в Столинском и Березовском районах, где озимый рапс обмолочен на 95% и 94% площадей соответственно. Лидерами по урожайности являются Брестский (28,1 ц/га), Бараовичский (26,5 ц/га), Березовский (25,9 ц/га) районы.-0-